COVID-19: 84% des Québécois de 12 ans et plus pleinement vaccinés

Si elle a ralenti depuis le printemps et l’été, la campagne de vaccination continue de progresser au Québec alors que 84% des résidents de 12 ans et plus ont désormais reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19, selon les plus récentes données du ministère de la Santé. Une proportion de 89% des Québécois de 12 ans et plus a par ailleurs reçu une première dose.

Un total de 14 844 doses de vaccin ont été administrées, samedi, dont 4059 premières doses et 10 785 deuxièmes doses. La veille, les travailleurs du réseau de la santé avaient inoculé 16 332 personnes. Un total de 6 273 912 Québécois sont adéquatement vaccinés.

On déplore deux nouveaux décès liés à la pandémie, dimanche. Le nombre d’éclosions actives augmente légèrement (+6) alors que le total provincial atteint 606.

On rapporte par ailleurs 719 nouveaux cas de COVID-19, soit 76 de moins que la veille. Plus de 70% de ces nouveaux cas sont liés à des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose il y a moins de 14 jours. Une proportion de 35% des nouvelles infections concernent des personnes ayant reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

La moyenne des nouveaux cas sur sept jours est de 703 infections par jour. Pour ce qui est de la semaine du 5 au 11 septembre, on présente 76,8% de cas de variants Delta présomptifs par criblage et confirmés par séquençage.

Les hospitalisations sont en légère baisse au Québec, dimanche, alors qu’on en recense 297, quatre de moins qu’au bilan de samedi. De ce nombre, 90 personnes sont aux soins intensifs, une statistique qui demeure stable, dimanche.

Un cumul de 29 779 tests de dépistage ont été réalisés le 24 septembre, soit 1875 de moins que la veille. Plus de la moitié des hôpitaux québécois (52,17%) n’enregistrent aucun cas de COVID-19.