Les partis municipaux courtisent les aînés

En cette Journée Internationale des personnes âgées, les deux partis en tête des sondages, Projet Montréal et Ensemble Montréal ont présenté leurs engagements aux aînés. Leurs propositions, similaires, touchent la gratuité des transports, l’accessibilité des milieux de vie, les finances et la participation politique.

Des transports gratuits

Projet Montréal réitère sa promesse de 2017 de rendre les transports collectifs gratuits aux aînés dès 2023. Cette mesure s’ajoute au rabais de 50% annoncé le 1er juillet. Du côté d’Ensemble Montréal et de Denis Coderre, on précise que la gratuité du transport collectif s’appliquerait dès 65 ans.

Une participation politique accrue

Au chapitre de la vie démocratique, les aînés ne seraient pas en reste. À l’image du Conseil Jeunesse de Montréal, qui favorise la participation des jeunes, Projet Montréal et Ensemble Montréal entendent créer une instance similaire pour faire entendre la voix des aînés. Celle-ci prendrait le nom de «Conseil des doyennes et des doyens de Montréal» pour Projet Montréal et de «Conseil des aînés» pour Ensemble Montréal.

Milieux de vie sûrs et accessibles

Afin de «faciliter le vivre ensemble avec les aînés», Ensemble Montréal mise sur l’accessibilité. Ainsi, sous une administration Coderre-Gelly, toutes les portes d’édifices du métro seront équipées d’un système motorisé d’ici la fin du prochain mandat. De plus, le parti souhaite accélérer la construction d’ascenseurs dans les stations de métro et les services de la navette prévus dans le plan d’accessibilité de la STM.

En termes de sécurité des déplacements, les partis souhaitent tous deux allonger les temps de traverse. Pour Ensemble Montréal, cette mesure sera accélérée aux intersections problématiques. Le parti mise aussi sur un programme d’entretien de trottoirs et sur la reprogrammation des feux piétons.

Pour Projet Montréal, cette mesure s’appliquera aux abords des milieux de vie des aînés. Grâce au Programme de sécurisation, Projet Montréal veut aussi élargir les trottoirs et installer du mobilier adaptés dans les secteurs où se trouvent des institutions desservant les aînés. Le parti compte aussi mettre sur pied des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière avec la perspective d’aînés.

Des espaces publics aménagés

Pour répondre aux besoins en équipements des aînés, Ensemble Montréal veut s’assurer que les parcs et espaces publics comptent assez d’équipements sportifs, de mobilier urbain et de bancs (particulièrement dans les parcs et artères commerciales). De plus, l’administration Coderre-Gelly veut s’attaquer à la problématique du manque de climatiseurs en période de canicule au sein des HLM pour aînés.

Du côté de Projet Montréal, en plus d’équipements et de mobilier urbain bonifiés, on prévoit plus d’éclairage, de verdure et d’aires de repos.

Les impôts fonciers reportés

Les deux partis prévoient le report des taxes foncières pour les personnes aînées lors de la vente d’un bien immobilier. Ensemble Montréal garantirait que cette mesure s’applique aux «personnes de 65 ans et plus ayant un revenu inférieur à 50 000$, pour le premier million de valeur de leur résidence».