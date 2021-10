Ensemble Montréal présente son plan vélo

Améliorer et sécuriser le réseau actuel, encourager et faciliter la pratique du vélo, développer le réseau selon les besoins des résidents, telles sont les priorités d’Ensemble Montréal en matière de mobilité active. Après avoir partagé son plan en mobilité, le chef d’Ensemble Montréal, Denis Coderre, accompagné de son équipe, a présenté aujourd’hui sa vision pour «un réseau de transport digne de l’époque dans laquelle on vit».

Selon Ensemble Montréal, la plateforme présentée aujourd’hui vise à mettre fin «au clivage» entre cyclistes et automobilistes.

«Comme usager, je constate chaque jour tout le chemin qu’il reste à parcourir pour rendre les transports actifs agréables et sécuritaires à Montréal […] Pour un Montréal inclusif, nous proposons un aménagement harmonieux. Les stratégies punitives de l’administration actuelle visant à exaspérer les automobilistes ne font que déplacer le problème et ne règlent rien», a déclaré Denis Coderre.

Pour réaliser sa vision, Ensemble Montréal compte notamment sécuriser les pistes cyclables existantes, notamment par la réfection du pavage et l’ajout de sas vélos.

Si M. Coderre avait laissé entendre en juin qu’il y aurait une consultation sur le REV Saint-Denis sous une future administration Coderre, le candidat est revenu sur ses dires le mois dernier. La populaire piste cyclable unidirectionnelle ne serait pas touchée. Le chef d’Ensemble Montréal a justifié ce changement de cap par le coût des travaux estimé à 12 M$. La piste serait plutôt sécurisée en augmentant la signalisation.

En revanche, l’axe du REV Bellechasse sera, lui, réaménagé pour ajouter des stationnements sur sa partie est et «répondre aux préoccupations» des commerçants et citoyens dans le secteur.

La proposition a été critiquée par l’administration Plante, pour qui les pistes unidirectionnelles, comme le REV Bellechasse, représentent la «solution». François Limoges, élu de Projet Montréal et candidat à la mairie de Rosemont–La Petite-Patrie, s’était cependant dit «ouvert à des améliorations sécuritaires» à l’est de la piste.

Plus de pistes cyclables

Dans le cas d’une future administration Coderre-Gelly, Ensemble Montréal s’engage à être «exemplaire» en consultant la population par l’entremise de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour le développement des futurs axes du REV.

De plus, Ensemble Montréal propose une nouvelle piste cyclable le long de la carrière Francon jusqu’à Rosemont ou encore un axe nord-sud à Saint-Léonard vers les futures stations de métro de la ligne bleue.

Ensemble Montréal a aussi pour ambition de bonifier les services de BIXI par l’ajout de vélos électriques ou de trottinettes électriques.

Le parti entend également augmenter le nombre d’ateliers de formation en vélo destinés aux enfants dans plusieurs secteurs tels que Saint-Michel et Montréal-Nord ainsi qu’à sécuriser des viaducs et près de 100 intersections parmi les plus dangereuses.

Fin septembre, un cycliste a perdu la vie, à l’intersection des avenues du Parc et du Mont-Royal, un secteur qui a connu plusieurs incidents mortels.

Engagement demandé pour la mobilité durable

En parallèle, Vélo Québec, Piétons Québec et Trajectoire Québec ont dévoilé la plateforme Aux élections municipales, je m’engage pour la mobilité durable. Les trois organismes appellent les candidats municipaux à mettre la mobilité active et collective au cœur du débat municipal.

En vue du scrutin municipal, les candidats sont invités à intégrer les priorités des citoyens dans leur plateforme via un formulaire. Un sondage auprès de 2000 répondants partout au Québec a permis aux trois organismes d’établir certaines priorités en matière de mobilité.

Ce sondage est «sans équivoque», selon Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.

L’acceptabilité sociale est au rendez-vous pour laisser plus de place aux modes de déplacement actifs et collectifs. Une majorité de citoyens, y compris ceux possédant une auto, sont prêts à restreindre l’espace alloué à l’auto solo. C’est maintenant aux élus et aux candidats de se montrer à la hauteur des attentes citoyennes, en prenant des engagements ambitieux pour changer la façon dont nous nous déplaçons. Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec

Alors que la pandémie a fortement touché les transports collectifs, plusieurs citoyennes et citoyens se sont tournés vers la marche pour se déplacer dans leurs milieux de vie. Mais un constat demeure et «est le même partout au Québec»: «Nos quartiers ne sont pas adaptés pour se déplacer à pied confortablement et de manière sécuritaire», indique Sandrine Cabana-Degani, directrice de Piétons Québec.

Les transports collectifs ne doivent pas non plus être en reste, et malgré une situation financière délicate qui fait «craindre des coupures de services», les citoyens demandent une bonification de l’offre.

Les candidats doivent s’engager «en faveur du transport collectif pour éviter une diminution de l’offre de service», conclut Sarah V. Doyon, directrice générale de Trajectoire Québec.

Les porte-parole en matière de mobilité des trois principaux partis, Projet Montréal, Ensemble Montréal et Mouvement Montréal, auront l’occasion d’échanger sur le thème de la mobilité active, ce soir, lors d’un débat organisé par la Coalition mobilité active Montréal.