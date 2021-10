Ville bilingue et définancement du SPVM: Balarama Holness persiste

Les chefs des partis Mouvement Montréal et Ralliement pour Montréal, Balarama Holness et Marc-Antoine Desjardins lors de leur union.

Le dévoilement ce matin de la plateforme Desjardins-Holness, issue du parti nouvellement fusionné Mouvement Montréal, a confirmé que Balarama Holness ne fera pas marche arrière sur plusieurs enjeux clivants, comme l’idée de faire de Montréal une ville bilingue et le définancement du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), il y apporterait plutôt des nuances.

Nous allons mettre de côté nos différences sur la question de la langue et adresser les enjeux et les besoins réels des Montréalais et Montréalaises (…) oui on a une différence en termes de en termes linguistiques mais c’est moins important que la possibilité d’avoir Plante ou Coderre. Balarama Holness

Sur la question du français, M. Holness propose la tenue d’une consultation d’un an de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), dans la seconde partie d’un mandat de Mouvement Montréal, sur «l’utilisation des langues anglaise et française au sein des institutions publiques et privées».

La consultation permettra comme l’explique Mac-Antoine Desjardins de «prendre le pouls» de la ville. La question serait ensuite tranchée par référendum, et ce, si «Montréal veut un référendum», précise M. Holness

À noter que seul le gouvernement du Québec est en position de modifier ou d’amender la Charte, sur demande de la ville de Montréal. Selon Balarama Holness, «l’Assemblée nationale ne peut pas déterminer le caractère et la nature de la ville de Montréal».

Son co-chef Marc-Antoine Desjardins avait pourtant écarté l’idée d’une révision du statut linguistique de la Ville. M. Desjardins l’expliquait sur les ondes de Radio-Canada, début octobre. «Il n’y aura aucune modification de la charte, c’est fondamental. Il n’y aura pas de poursuite dans la voie du bilinguisme de la Ville, Montréal restera une ville française», avait alors affirmé M. Desjardins.

«Au niveau linguistique on a deux visions divergentes mais on va pas créer une guerre linguistique, on a pas besoin de ça», a déclaré Marc-Antoine Desjardins, lors de la présentation de la lateforme. M. Desjardins entend mettre l’accent sur le français et «l’enjeu de l’inclusion des immigrants en français».

Pas de définancement du SPVM pour Balarama Holness

Sur le sujet du financement du SPVM, Balarama Holness ne reculera pas non plus sur sa position, à savoir de réduire le budget du SPVM mais y apporte aussi des nuances. Pour le candidat, les partis Ensemble Montréal et Projet Montréal investissent «aveuglément» dans le SPVM, une situation qu’il entend renverser. Son parti entend réduire les dépenses du SPVM, «notamment en éliminant et en gelant les nouveaux projets».

Le candidat écarte le terme «définancement», lui préférant celui de «réallouer» des fonds vers de la prévention et vers une police «plus flexible, dynamique et valorisée». Le terme réallouer en finance sous-entend néanmoins diriger des ressources d’un poste budgétaire vers un autre.

Parmi les projets où M. Holness entend faire des économies de ressources, on retrouve un champ de tir prévu pour les 2 prochaines années. Quelques jours après la fusion, Marc-Antoine Desjardins, ex-chef de Ralliement pour Montréal, avait déclaré être formellement opposé au définancement du SPVM au lendemain de la fusion avec le parti de M. Holness. M. Desjardins en est cependant convaincu, «ce n’est pas du définancement mais de la gestion».

Par ailleurs, pour «améliorer la santé urbaine et limiter le décrochage», M. Holness propose un investissement de un milliard de dollars, soutenu par le fédéral et le provincial, dans des installations de sports, de loisirs et de récréation à Montréal.

Montréal sera plus dangereuse sous une administration Plante ou Coderre parce qu’ils évitent tous deux de rendre des comptes et ne s’attaquent pas à la cause profonde de la violence urbaine: la pauvreté, l’exclusion sociale et la marginalisation. Balarama Holness

De plus, Balarama Holness veut mettre sur pied une reddition de compte pour que «chaque dollar dépensé par le SPVM» soit «rendu public» et «comptabilisé». Une position que soutient Marc-Antoine Desjardins. Il souhaite également que cette «politique permanente de rédition de compte budgétaire» soit appliquée à tous les niveaux de la bureaucratie montréalaise pour ramener une «efficacité bureaucratique».

Mouvement Montréal entend représenter la «troisième voie» lors du débat économique du 18 octobre, organisé par la CMM, le parti n’a pas été convié au débat, mais une pétition a été transmise à cet effet à la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain.

La pétition demande à la CMM d’intervenir dans le dossier de la non-invitation (exclu) de M. Balarama Holness du débat économique. Balarama Holness et Marc-Antoine Desjardins espèrent faire gagner la «troisième voie» lors du scrutin municipal du 7 novembre.