Place au zéro déchet dans Saint-Henri

Une nouvelle épicerie zéro déchet ouvre ses portes dans Saint-Henri. Vrac et Bocaux – Épicerie bio vient combler un certain besoin alimentaire dans le quartier et dans le Sud-Ouest, pour les gens qui adoptent un mode de vie zéro déchet.

Le directeur général et propriétaire de Vrac et Bocaux – Épicerie bio, Thomas Tiberghien explique: «On ne produit pas d’emballage, avec les produits qu’on achète, contrairement aux épiceries standards où les produits sont déjà préemballés».

De la production à la transformation, jusqu’au transport et à la consommation, les produits proposés par le commerce ne sont jamais emballés. Ouverte depuis le 15 octobre, l’épicerie offre différents produits locaux, comme des sauces, des épices, du fromage, de la farine ou des pâtes. Enfin, Vrac et Bocaux – Épicerie bio propose également des produits biologiques.

«On essaie de favoriser au maximum les produits locaux québécois et les produits canadiens dans un deuxième temps», précise le directeur général.

Zéro déchet

L’objectif de ce type d’épicerie est de réduire le plus possible la quantité de déchets des clients, du commerce, et des fournisseurs. «On met en place des partenariats avec des fournisseurs locaux. Ils nous livrent des produits dans des contenants qui sont réutilisés chaque fois», soulève Thomas Tiberghien.

Pour le directeur général, tous les petits gestes comptent, que ce soit pour ceux qui débutent ou pour ceux qui sont plus avancés dans ce mode de consommation. «En proposant ce genre d’épicerie, ça permet, à ceux qui le souhaitent, de faire [leur] part pour contribuer à limiter les déchets et améliorer la condition de notre environnement», affirme-t-il.

Sur place, le principe est simple. Les clients pèsent leur contenant vide. Ensuite, ils le remplissent avec le produit qu’ils désirent. Une fois à la caisse, le client paie pour le contenu du récipient qu’ils pourront réutiliser. Si les gens n’ont pas de contenant réutilisable, des bocaux, des sacs en coton naturel, ou des sacs en papier brun, sont mis à leur disposition. L’initiative permet de favoriser le zéro déchet.

Il s’agit d’une troisième succursale pour Vrac et Bocaux – Épicerie bio dans la métropole. Deux épiceries sont déjà aménagées dans Rosemont et sur le Plateau. L’épicerie Vrac et Bocaux de Saint-Henri est située sur la rue Notre-Dame Ouest, entre les stations de métro Saint-Henri et Lionel-Groulx.