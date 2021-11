La chaire de recherche industrielle Kaloom-TELUS intègre l’ÉTS

Francis Bordeleau, chercheur et Professeur au Département de génie logiciel et des technologies de l'information.

Nouveauté pour l’École de technologie supérieure (ÉTS) basée dans l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal.

L’établissement accueille une toute nouvelle chaire de recherche industrielle.

Elle est dirigée par le chercheur Francis Bordeleau et les partenaires industriels Kaloom et TELUS.

La Chaire Kaloom-TELUS est basée sur de nouvelles approches d’ingénierie DevOps.

Son objectif est d’aider les entrepreneurs à concevoir de nouveaux services informatiques, 100 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles.

Le professeur Bordeleau évoque un autre avantage de l’approche d’ingénierie DevOps.

« Corriger en moins d’une journée les problèmes détectés sur des services existants ».

Gagner du temps, et de la compétitivité

La méthodologie DevOps vise à optimiser le flux d’activité en créant de la valeur pour l’utilisateur final. De l’idée jusqu’au déploiement de la fonctionnalité.

Elle réduit les tâches inutiles, et accélère la mise en marché des produits et services.

Laurent Marchand est le fondateur et président-directeur général de Kaloom.

Et elon lui « Malgré l’intérêt croissant des entreprises à l’égard de la méthodologie DevOps, il est difficile de recruter du personnel qualifié. Peu d’établissements universitaires offrent des cours spécialisés ».

De son côté, Nazim Benhadid, vice-président Infrastructure infonuagique chez TELUS, ajoute :

« Nous sommes fiers d’appuyer cette nouvelle chaire de recherche industrielle (…). Elle aidera les entreprises à être plus agiles et à former la relève (…) pour l’avenir de notre province et son dynamisme numérique.

L’ÉTS offre actuellement deux cours portant sur la méthodologie DevOps et compte en ajouter d’autres au cursus actuel.