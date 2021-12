Itinérance: comment peut-on aider cet hiver?

Alors que l’hiver est à nos portes et que la neige est déjà bien installée à Montréal, comment aider les personnes itinérantes lors de la saison froide? Voici un petit guide pratique de la Mission Old Brewery.

Top 10 des items les plus en demande en ce moment:

Déodorant, shampoing et gel douche (format voyage) Brosse à dents et pâte dentifrice (format voyage) Sous-vêtements Gants d’hiver Bas chauds (pas de bas tricotés) Pyjamas, leggings et pantalons extensibles (pour femmes) Hauts – de type coton ouaté (pour femmes) Bottes et manteaux d’hiver (L/XL/XXL et taille forte – pour hommes et femmes) Billets d’autobus et de métro (STM) Détergent à lessive (capsules de type «pods»)

La Mission Old Brewery demande au grand public de limiter les dons matériels à cette liste durant la saison hivernale. Il est aussi recommandé d’étiqueter les articles offerts pour indiquer la nature du don et, dans le cas de dons multiples, de joindre une liste de ce que contient la boîte ou le sac afin que le contenu soit plus facilement redirigé vers le service approprié.

Trucs et astuces quand on croise une personne sans-abri

L’organisme a aussi fait une liste de conseils recueillis auprès de ses intervenants à appliquer lorsqu’on croise un homme ou une femme en situation d’itinérance:

1. Dites-leur bonjour!

Un salut de la tête ou un «bonjour» accompagné d’un sourire, ça fait du bien! «Ce qui tue, c’est la solitude. La chaleur humaine est importante », affirment les intervenants de la Mission Old Brewery.

2. Donner ou pas?

Donner est un choix qui appartient à chacun, mais si on décide de donner, que ce soit de l’argent ou autre chose, il faut le faire sans attente, ni jugement. Il se peut que cet argent ne soit pas utilisé exactement comme on le souhaitait, mais dans tous les cas, cela fera une différence positive.

3. Si je croise une personne qui a l’air agitée, que dois-je faire?

Si la personne semble difficile à approcher, il est préférable de ne pas l’aborder. Lorsqu’on sent que la personne est en détresse, il faut appeler le 911. Les policiers pourront prendre en charge la situation. Ceux-ci réfèrent d’ailleurs régulièrement des personnes à la Mission Old Brewery et plus de 1000 policiers ont participé aux formations offertes par la Mission Old Brewery.

4. Connaître les ressources du quartier

Il est conseillé de se renseigner sur les ressources du quartier et ainsi fournir des informations pratiques aux personnes itinérantes. En effet, si les personnes en situation d’itinérance depuis longtemps connaissent les services offerts à Montréal, ce n’est pas toujours le cas pour les «nouveaux».

5. Prendre conscience que personne ne vit dans la rue par choix

Personne n’est à l’abri de l’itinérance, qui présente aujourd’hui des visages multiples. Il est primordial de garder à l’esprit que certains ont eu un traumatisme de vie qui les laisse sans famille, sans ami, sans réseau sur lequel compter. Or, ces signes ne sont pas faciles à détecter. Il faut donc éviter de sauter aux conclusions quant à la situation ou aux capacités de la personne

Il est possible de déposer des dons, jour et nuit, à la réception de la Mission Old Brewery, au 915, rue Clark.