2,7 M$ pour aider la presse locale sur le web

Un investissement de plus de 2,7 M$ permettra à 54 médias de la presse écrite, dont Métro, de poursuivre leur virage numérique. C’est Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, qui en a fait l’annonce mardi matin.

Les sommes accordées donneront une grande latitude aux médias dans leurs choix de projets. La refonte d’une plateforme Web, l’implantation d’une application mobile, l’intégration de nouvelles pratiques journalistiques, comme des vidéos et des balados, sont toutes des initiatives qui pourront être réalisées.

En appuyant nos médias et nos journalistes, nous souhaitons contribuer à l’évolution de leur modèle d’affaire dans un secteur fragilisé par les répercussions des nouvelles technologies. Nathalie Roy dans un communiqué

Les fonds proviennent du plan d’aide pour soutenir les médias écrits du Québec, qui prévoit un soutien de près de 250 M$ sur 5 ans.

«Il est primordial d’investir dans ces médias pour que la population continue d’avoir des sources d’informations variées et vérifiées», estime la ministre de la Culture et des communications.

Voici les entreprises médiatiques qui profiteront du deuxième appel de projets du Programme d’aide à l’adaptation numérique des entreprises de la presse d’information écrite pour l’année financière 2021-2022: