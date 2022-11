Renforcer les capacités de la communauté haïtienne de RDP

En collaboration avec Équipe RDP, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et l’équipe de recherche en travail social de l’Université McGill, le collectif Concertation action citoyens.nes d’origine haïtienne (CACOH) mène un projet pour renforcer les capacités de la communauté haïtienne de Rivière-des-Prairies (RDP).

En entretien avec Métro, la chargée de projet pour CACOH, Patsy Faublas, insiste sur l’importance de l’historicité de la communauté haïtienne du quartier pour expliquer pourquoi ses priorités sont spécifiques.

La communauté haïtienne, pionnière du quartier

«Ce qui est particulier de la communauté haïtienne de Rivière-des-Prairies, par rapport aux autres communautés de Montréal, est qu’elle était déjà présente lorsque le quartier a commencé à exister. Plusieurs familles haïtiennes étaient là dès son origine, donc ce sont un peu comme des pionniers de l’arrondissement», explique Mme Faublas.

«CACOH a été fondé en avril 2004 par un collectif de Prairivois afin de représenter les intérêts de la communauté haïtienne de Rivière-des-Prairies, qui souvent manquait de reconnaissance. Ils ont mis sur pied une table de concertation à l’époque pour discuter et établir des besoins communs auprès des différents organismes communautaires et auprès des élus.»

Poursuivre l’œuvre de renforcement

CACOH a pu développer de multiples projets à travers son existence, et celui du renforcement des capacités de cette population s’inscrit dans la volonté de mieux cerner ses besoins et priorités.

Dès 2018, on a commencé à brosser un portrait sociodémographique de la population haïtienne de RDP pour pouvoir cibler les besoins et intervenir adéquatement. On a aussi eu du financement de la part du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec en 2021 pour mener un projet plus exhaustif échelonné sur deux ans. C’est là qu’on s’est associé à des chercheurs de l’Université McGill en travail social pour donner de la crédibilité à nos résultats et à des élus de l’arrondissement. Patsy Faublas, chargée de projet pour le collectif CACOH

Le financement reçu a permis à Mme Faublas et son équipe de développer des instruments de mesures quantitatives et qualitatives et des outils d’enquêtes pour sonder la population haïtienne de Rivière-des-Prairies pour sonder la population haïtienne de Rivière-des-Prairies en matière de développement social et d’arts et culture en vue de répondre aux besoins des différents groupes sociaux qui composent la communauté.

Déjà des résultats

La chargée de projet précise que les données ont déjà permis d’identifier un besoin chez les jeunes de la communauté haïtienne de RDP.

«On a remarqué que les jeunes sont souvent ciblés comme étant dangereux lorsqu’ils sont dans les parcs ensemble. Beaucoup souffrent puisqu’ils n’ont pas d’endroits pour se réunir en toute sécurité et chiller. Dans ce contexte, il y a un réel besoin pour la construction d’un centre culturel et sportif pour les jeunes haïtiens de RDP pour qu’ils fassent du sport et se réunissent sans être stigmatisés.»

Un Forum ouvert sera organisé à la fin du printemps de 2023 afin de présenter les données de l’enquête aux acteurs ayant participé au projet ains qu’à la population prairivoise au sens large. De là, un plan d’action sera mis en place pour créer des infrastructures qui puissent répondre aux besoins de la communauté haïtienne de RDP.