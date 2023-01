Êtes-vous éligible à ces aides financières pour contrer l’inflation?

Afin d’aider la population à mieux absorber les effets de l’inflation, les gouvernements d’Ottawa et de Québec suggèrent une série de mesures visant à alléger le fardeau financier pour les individus et les familles. Voici une série de trois mesures fédérales et une provinciale:

Supplément unique à l’allocation canadienne pour le logement

Le gouvernement fédéral propose une allocation financière de 500$ pour les locataires à faible revenu. Pour être admissibles à cette aide, les locataires doivent avoir un revenu familial net rajusté de 20 000 $ ou moins pour les particuliers, ou de 35 000 $ ou moins pour les familles. Il faut aussi avoir rempli une déclaration de revenus pour 2021, et être âgé d’au moins 15 ans.

Les gens éligibles qui souhaitent obtenir cette allocation ont jusqu’au 31 mars 2023 pour faire une demande sur le site web de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

L’allocation canadienne pour les travailleurs

L’allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est un crédit d’impôt remboursable offert aux personnes et aux familles qui travaillent, mais qui gagnent un revenu faible. L’ACT est composé de deux volets : un montant de base et un supplément pour personnes handicapées. Le montant de base va de 1395$ pour une personne célibataire jusqu’à 2403$ pour une famille.

Les personnes éligibles doivent avoir habité au Canada toute l’année, être âgées de 19 ans et plus le 31 décembre ou avoir habité avec un ou une conjointe ou son enfant et être résident canadien. Pour obtenir l’allocation, les travailleurs et les personnes handicapées doivent remplir l’annexe 6 lors de leur prochaine déclaration d’impôt.

Le versement unique supplémentaire du crédit pour la TPS

En plus de l’habituel Crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) lorsque vous produisez vos déclarations de revenus, le gouvernement du Canada émet un montant supplémentaire de 2,5 milliards de dollars au moyen de versements de crédit pour la TPS pour aider plus de 11 millions de Canadiens, particuliers et familles.

Vous êtes éligibles si vous êtes un résident canadien au début du mois où l’ARC effectue un virement après avoir fait votre déclaration d’impôt, et, même si vous n’avez reçu aucun revenu en 2021.

Le fameux chèque du gouvernement du Québec

Le crédit d’impôt remboursable conférant un nouveau montant ponctuel pour le cout de la vie, ou connu comme les fameux chèques entre 400$ et 600$ que le gouvernement Legault envoie à la population est une autre mesure employée pour soulager les effets de l’inflation auprès de la population.

Bien que les chèques soient envoyés automatiquement, ce crédit d’impôt remboursable est accordé exclusivement à toutes les personnes admissibles qui auront produit leur déclaration de revenus de l’année d’imposition 2021 au plus tard le 30 juin 2023 et dont le revenu net pour 2021 est de moins de 104 000 $.

De plus, vous devez avoir résidé au Québec durant toute l’année 2021 pour être éligible.