Bilan Recyc-Québec: l’élimination des déchets en hausse de 8%

Selon le dernier bilan publié jeudi par Recyc-Québec, les Québécois ont enfoui ou incinéré 5 766 000 tonnes de déchets (excluant les boues) en 2021, une statistique en augmentation de 8% par rapport à 2018, année de publication du précédent bilan.

Le Québec a envoyé au dépotoir ou à l’incinérateur 716 kg de déchets per capita en 2021, un chiffre également en hausse (+3%). Rappelons que l’objectif fixé par la province dans son Plan d’action 2019-2024 est d’en arriver à un ratio de 525 kg par habitant.

L’augmentation de 161% des résidus des centres de tri CRD (construction, rénovation, démolition) entre 2018 et 2021 explique en grande partie l’augmentation des déchets enfouis enregistrée entre 2018 et 2021. Sur les quelque 312 000 tonnes additionnelles éliminées en 2021 par rapport à 2018, 209 000 tonnes, soit 67%, étaient des résidus des centres de tri CRD.

Pour ce qui est des déchets d’origine municipale, on enregistre une baisse de 99 000 tonnes éliminées pour la même période, soit une diminution de 5%. Rappelons que ce type de déchets représente près du tiers (31,4%) des matières éliminées per capita au Québec.

La quantité de matières recyclées a de son côté augmenté de 7% entre 2018 et 2021, passant de 996 000 à 1 058 000 tonnes. À cet égard, les industries, commerces et institutions (ICI) ont envoyé 20% plus de matières au recyclage en 2021 qu’en 2018.

Matières organiques

Le bilan de Recyc-Québec fait état d’avancées pour ce qui est du recyclage des matières organiques dans la province.

«Les dernières années ont été marquées par la mise en exploitation de plusieurs installations de compostage et de biométhanisation de même que la progression de l’implantation des collectes de matières organiques (MO) au Québec, contribuant ainsi au détournement de ces matières de l’élimination au profit de leur recyclage», explique-t-on sur le site Web de Recyc-Québec.

On note une augmentation de 16% du recyclage des matières organiques putrescibles. Au niveau des matières organiques en provenance du secteur municipal, ce qui inclut la collecte des résidus verts, les bacs bruns ainsi que les boues municipales (biosolides de stations d’épuration des eaux usées et boues de fosses septiques), une augmentation de 48% a été observée pour ce qui est des quantités recyclées pour la même période.

BAPE

Rappelons que devant le constat que l’accumulation de déchets ne réduisait pas mais plutôt augmentait par rapport aux objectifs fixés au Québec, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) recommandait en janvier 2022 de renverser la tendance avec l’application de mesures coercitives légales et fiscales, ainsi qu’en promouvant l’économie circulaire.

Le BAPE avait notamment indiqué dans son rapport que le gouvernement devrait élargir les pouvoirs de Recyc-Québec.