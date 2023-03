À son tour, la STM interdit TikTok

Après Ottawa et Québec, au tour de la Société de transport de Montréal (STM) de bloquer l’accès à TikTok sur les téléphones intelligents qu’elle fournit à ses employés. C’est essentiellement à la suite des décisions annoncées par Ottawa et Québec et «pour assurer la sécurité des actifs de la STM face aux risques potentiels» que la société d’État interdit TikTok.

«Le tout se fera au courant des prochains jours», précise à Métro le porte-parole de la STM, Philippe Déry.

Ce dernier indique également que la STM dispose déjà d’une politique d’utilisation des médias sociaux pour l’ensemble de ses employés pour baliser l’utilisation de ces plateformes durant les heures de travail. «En parallèle, nos responsables des médias sociaux sont en contact avec nos équipes de cybersécurité pour évaluer les impacts potentiels de cette décision et les alternatives pour la poursuite sécuritaire de notre présence sur la plateforme», ajoute-t-il.

Rappelons que lundi, Ottawa avait annoncé interdire dès le lendemain, et ce, «à titre préventif», l’application TikTok sur les téléphones intelligents du gouvernement fédéral. Alors que la dirigeante principale de l’information du Canada avait déterminé que cette application présentait «un risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité», le gouvernement fédéral avait supprimé mardi l’application développée en Chine sur les téléphones cellulaires qu’il fournit à ses employés. Ceux-ci ne peuvent plus télécharger l’application non plus.

«Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la sécurité des renseignements du gouvernement. Nous surveillons régulièrement nos systèmes et prenons des mesures pour atténuer les risques», avait affirmé sur Twitter la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier.

En fin de journée, lundi, Québec avait également annoncé bannir le réseau social chinois TikTok de ses appareils mobiles.

On apprenait récemment que le commissaire à la vie privée du Canada ainsi que trois de ses homologues provinciaux ont prévu mener une enquête conjointe sur TikTok, notamment afin de déterminer si l’application respecte les lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels.

Rappelons que le gouvernement chinois a un intérêt dans la firme responsable de TikTok, ByteDance, et que les lois de ce pays permettent au gouvernement chinois d’avoir accès aux données des utilisateurs.