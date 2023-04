Un castor aperçu à Verdun

Lorsqu’un citadin pense à la faune sauvage à Montréal, il se peut que les premières images qui lui viennent en tête soit celle d’un raton laveur qui éventre les sacs-poubelle, d’un goéland qui engloutit une frite en plein vol, d’un écureuil glouton qui s’approche dangereusement d’un pique-nique ou même d’un coyote qui rôde à la recherche de son prochain amuse-gueule.

Dérompez-vous! Montréal est aussi le nid d’un animal un peu plus trognon: le castor. En se promenant sur les berges de l’arrondissement de Verdun, vous aurez peut-être la chance de l’apercevoir.

Un castor a été aperçu le 13 avril vers 18h30 sur les berges de la pointe sud de l’Île-des-Sœurs dans l’arrondissement de Verdun. Photo: Gracieuseté.

Si l’apparition de cet animal sauvage crépusculaire paraît étonnante en pleine ville, «ce n’est rien de nouveau», assure la biologiste au Zoo Ecomuseum, Elizabeth Landry.

«Ça fait plusieurs années que l’arrondissement de Verdun a la situation à l’œil, poursuit-elle. La population des castors est en rétablissement depuis nos années de commerces de fourrures, donc il y en a de plus en plus.» Sur le site Web de la Ville de Montréal, il est indiqué que Verdun dénombre annuellement cinq ou six castors sur son territoire.

Il y a quelques années, la présence de ces mammifères le long de la berge de Fleuve Saint-Laurent avait entraîné le ravage de plusieurs arbres en bordure du fleuve Saint-Laurent, dans le secteur de L’Île-des-Sœurs et de Montréal-Est. Ce qui inquiétait particulièrement la population environnante du fait qu’une réduction du nombre d’arbres sur les rives implique aussi l’érosion plus importante du sol.

«L’hiver, les castors se nourrissent de l’écorce interne des arbres. Plusieurs de leurs préférés, comme le peuplier, le boulot et le saule, se retrouvent dans le coin de l’Îles-des-Sœurs. Il ne faut pas non plus oublier que les castors sont des rongeurs, donc les incisives poussent sans cesse. Ils doivent user leurs dents.»

Pour les empêcher de grignoter davantage dans ce buffet ouvert, des milliers d’arbres à Montréal ont été depuis recouverts de grillage.

Si les villes peuvent avoir conservé une dent contre les castors dont la visite peut sembler importun, Elizabeth Landry rappelle qu’il s’agit d’un animal «très important pour l’écosystème». Plusieurs bienfaits découlent de sa petite manie d’ériger des barrages.

«La construction de barrage permet d’augmenter le niveau de l’eau et permettre au castor de s’y mouvoir. En même temps, ça crée une zone marécageuse qui est bénéfique pour les oiseaux, les petits mammifères et les amphibiens. Ce sont tous des animaux interconnectés dans la chaîne alimentaire. Les amphibiens mangent des centaines et des milliers d’insectes, ce qui est bénéfique pour tout le monde», lance-t-elle en riant.

Quelques conseils à se mettre sous la dent

Quiconque tombe nez à nez avec un castor doit faire preuve de prudence, à l’instar de tout autre animal sauvage, conseille la biologique Elizabeth Landry.

«Il ne faut pas les approcher et on ne les nourrit jamais, insiste-t-elle. L’animal est autonome, il est capable de se nourrir tout seul». Une indication qu’il faut prendre sérieusement, au risque de les «désensibiliser aux humains»

«Le castor va devenir de plus en plus brave, outré, et avoir tendance à trop s’approcher des humains», poursuit la biologiste. Dans ce dernier cas, il faut s’éloigner ou alors faire du bruit dans les cas plus problématiques.

Bref, il faut garder à l’esprit que c’est à titre d’observateur qu’on peut mieux apprécier ces rares moments que nous réserve la faune urbaine.