Le beau temps s’installe à Montréal

Il va faire chaud dans la métropole au cours de la semaine prochaine. Si des conditions défavorables ont imposé des journées de printemps plutôt fraîches aux Montréalais, le «vent» est sur le point de tourner.

Tout semble réuni pour que le beau temps s’installe, indique Météo Média, qui affirme que «le Québec va gagner le gros lot».

«Les blocages atmosphériques ont caractérisé le printemps au Québec. Le contexte s’est souvent avéré défavorable pour la Belle Province. Toutefois, c’est le scénario inverse qui se dessine pour la prochaine semaine. La province se trouve sous l’influence d’un anticyclone qui va permettre à la chaleur et au beau temps de régner», détaille le site spécialisé.

Capture d’écran Météo Média

Le soleil devrait donc être au rendez-vous chaque journée de la semaine, avec quelques passages nuageux prévus mercredi, jeudi et samedi.

Et soleil rimera avec chaleur, puisque les températures seront hautes. 27 degrés sont attendus mardi et 30 pour les journées de mercredi et jeudi.

Gardez toutefois votre petite laine à proximité. Le froid devrait faire son retour vers le 3 ou 4 juin, coïncidant avec la venue «d’une dépression froide qui se déplacerait vers l’ouest pour rétrograder au Québec», note Météo Média.