On peut maintenant marcher sur la rue Wellington, élue la plus cool au monde

Élue la rue la plus cool au monde par le magazine Time Out, la rue Wellington, située à Verdun, devient piétonne dès aujourd’hui entre la 6e Avenue et la rue Régina, et ce, jusqu’au 8 septembre. L’installation des aménagements urbains et «l’embellissement» du tronçon ne se feront toutefois qu’à partir du 12 juin.

La rue Wellington, ou la Well’ pour les intimes, est une artère commerciale les plus animées de Montréal et sa piétonnisation est d’ailleurs réalisée en collaboration avec la SDC Wellington. On y retrouve des cafés, des restaurants et des boutiques.

La Promenade Wellington est accessible aux personnes à mobilité réduite à l’aide de débarcadère et de rampes d’accès aménagées sur les différents tronçons. Le service Well-O et deux tuk-tuks sont ainsi disponibles pour s’y déplacer.

Cohabitation piétons-vélos

Cette année, de nouvelles initiatives sont mises en œuvre par la Ville de Montréal pour améliorer la cohabitation entre les vélos et les piétons sur les différentes rues fermées à la circulation automobile cet été.

En effet, les cyclistes et leurs vélos peuvent y circuler, mais doivent rouler lentement ou descendre de leur vélo s’il y a beaucoup de piétons sur la rue. Ils doivent aussi faire preuve de prudence et de civisme, en plus de respecter une distance sécuritaire. «La rue appartient d’abord aux piétons et n’est pas un axe de circulation», souligne-t-on sur le site web de la Ville.

Bien qu’il soit préférable de se rendre sur Wellington à pied ou à vélo, des stationnements sont aussi mis à la disposition des personnes qui choisissent la voiture. Il y a le stationnement étagé Ethel, située entre les rues de l’Église et Hickson (accès par la rue Ethel et sortie piétonne sur la rue Wellington), un autre espace de stationnement est situé à l’angle de la 3e Avenue et de la rue Wellington et un troisième se trouve à l’angle des rues Gordon et Wellington.

À l’annonce du retour de la piétonnisation de la rue Wellington en mai dernier, des citoyens verdunois avaient lancé une pétition pour bloquer la circulation automobile sur cet axe tout au long de l’année.