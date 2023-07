«Bonjour Montréal»: la métropole possède sa propre structure géante

À l’instar de plusieurs métropoles dans le monde, Montréal possède maintenant sa propre structure «Bonjour Montréal», installée au Grand Quai du Vieux-Port. Les Montréalais et les touristes peuvent venir se prendre en photo devant les lettres géantes entièrement fabriquées à Montréal.

Tourisme Montréal, avec la participation financière de Développement Économique Canada, a dévoilé son projet de nouvel emblème pour la métropole mercredi matin.

«Bonjour Montréal est une signature à la fois universelle et unique qui incarne le caractère singulier de Montréal, alliant hospitalité et origine francophone. Cette réalisation majeure renforce le message d’accueil Bonjour et propulse Montréal au rang de destination phare en tant que métropole francophone des Amériques», mentionne le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière.

La structure, qui sera visible en tout temps peu importe la météo, sera illuminée au courant de l’été «pour apporter une touche de magie supplémentaire», précise-t-on par voie de communiqué.

Le Grand Quai du Port de Montréal est un lieu stratégique pour y établir la Structure Bonjour, car c’est un lieu prisé des touristes et croisiéristes en plus d’être un point de vue de choix où admirer le centre-ville, pense le vice-président développement, marketing et relations internationales pour le Port de Montréal, Guillaume Brossard.

«L’ajout de la Structure Bonjour dans un lieu aussi emblématique que le Vieux-Port de Montréal saura certainement attirer encore plus de visiteurs d’ici et d’ailleurs», précise le responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l’innovation et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

Si Montréal a attiré plus de 8 millions de touristes en 2022, pas moins de 9,5 millions de visiteurs sont attendus cette année, selon Tourisme Montréal.

La Structure Bonjour pèse 11 654 livres (5286 kg) et fait 2,350 mètres de hauteur et 15,646 mètres de largeur. La devanture est composée de bois provenant des frênes abattus en raison de l’agrile du frêne, tandis que l’arrière présente un effet poli miroir, une technique de vernissage rendant l’acier des plus brillants.