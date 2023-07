Un dernier aurevoir à Denise Bombardier

Une cérémonie se tiendra vendredi soir à l’église Saint-Viateur d’Outremont, à Montréal, pour rendre un dernier hommage à la chroniqueuse Denise Bombardier, emportée par le cancer le 4 juillet dernier.

Le public aura la possibilité, entre 17h et 19h, de saluer la mémoire de ce personnage incontournable de l’espace médiatique québécois, décédé à l’âge de 82 ans.

Un concert est attendu dès 18h, précédé d’une allocation du fils de la défunte, Guillaume Sylvestre. Après une période de recueillement, le cortège funèbre se mettra en marche en direction de Laval vers 19h, rapporte La Presse canadienne.

Le premier ministre du Québec, François Legault, au même titre que d’autres personnalités, assistera à cette cérémonie d’adieu. Vendredi, le drapeau du Parlement du Québec sera en berne, afin de souligner le décès de la chroniqueuse.

Rappelons que Denise Bombardier s’est éteinte paisiblement et entourée des gens qui l’aimaient le matin du 4 juillet à la Maison de soins palliatifs Saint-Raphaël, située à Outremont. Selon sa famille, elle était atteinte «d’un cancer fulgurant». Journaliste, auteure, animatrice et essayiste, Mme Bombardier aura marqué le Québec par son franc-parler et son amour pour la langue française.