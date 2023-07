Le REM sera gratuit les 29 et 30 juillet

À l’occasion de son ouverture officielle au public, le Réseau express métropolitain (REM) sera gratuit cette fin de semaine, entre 9h et 19h. Les usagers pourront donc circuler librement entre Montréal et Brossard les 29 et 30 juillet.

Il y aura des passages fréquents de voitures du REM, et ce, pour permettre au plus grand nombre de faire un tour à bord du nouveau mode de transport. Cinq premières stations seront accessibles, soit Brossard, Du Quartier, Panama, Île-des-Sœurs et Gare Centrale. Des kiosques d’information seront aussi installés à la station Panama de 11h à 15h le samedi.

Exceptionnellement, les vélos et les animaux ne seront pas acceptés dans le REM lors de la fin de semaine inaugurale en raison de l’achalandage très élevé, précise-t-on.

Si la clientèle devra commencer à payer ses titres de transport le 31 juillet, une période de tolérance est prévue pour les deux premières semaines suivant le lancement du REM afin d’accompagner les usagers dans leurs changements d’habitude. Aucune amende ne sera donc donnée aux contrevenants avant le 14 août.

Le REM sera en marche chaque jour de la semaine à raison de 20 heures par jour. Les trains passeront en moyenne toutes les 3 min 45 sec en heure de pointe et à chaque période de 7 min 30 sec hors heure de pointe, les fins de semaine et jours fériés. L’ensemble des stations est muni d’ascenseurs afin d’assurer leur accessibilité pour tous.

Il est déjà possible de prévisualiser les trajets impliquant le REM sur l’application de transport en commun Transit. Les changements apportés par le REM aux connexions d’autobus de la STM, d’exo et du RTL sont aussi inclus dans l’outil.