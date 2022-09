L’éducation avant tout pour Isabelle Melançon

La députée sortante et candidate libérale dans Verdun, Isabelle Melançon, entourée de la commissaire scolaire anglophone Lori Morrison et de l'ancienne commissaire Mary Ann Davis.

La députée sortante et candidate libérale dans Verdun, Isabelle Melançon, promet de s’attaquer aux enjeux d’éducation si elle est réélue le 3 octobre prochain.

Celle qui représente Verdun à l’Assemblée nationale depuis décembre 2016 a dévoilé trois engagements en ce sens, mercredi, dans son local électoral.

Sans surprise, Mme Melançon s’est engagée à aller de l’avant avec le projet d’une troisième école à L’Île-des-Sœurs, si le Parti libéral du Québec (PLQ) forme le prochain gouvernement à l’automne.

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge avait garanti aux Insulaires qu’un terrain pour une future école serait trouvé d’ici juin 2019.

À ce jour, aucune annonce n’a été faite et le projet de la troisième école demeure au beau fixe.

«Je me bats aux côtés des parents depuis des années pour cette école. Je me suis levée des dizaines de fois au Salon bleu, lors des d’études de crédits, en conférence de presse, pour poser des questions et porter la voix des citoyens. Malheureusement, la CAQ bloque depuis quatre ans ce projet pourtant nécessaire pour les enfants de L’Île-des-Sœurs», a clamé la candidate libérale Isabelle Melançon.

Rappelons que par manque de places en salle de classe, de jeunes élèves de L’Île-des-Sœurs suivent leurs cours dans un tour à bureaux de la Place du Commerce, sans gymnase ni bibliothèque.

Le pavillon de l’école des Marguerites se trouve dans un édifice de la Place du Commerce.

Offrir des écoles à proximité des citoyens représente également «un moyen de s’attaquer au décrochage scolaire», a soutenu la députée sortante.

En juin dernier, le conseil d’arrondissement de Verdun avait adopté une résolution afin d’inciter les différents candidats à faire du projet de la troisième école à L’Île-des-Sœurs, leur priorité pour la campagne électorale.

Mise à niveau de huit écoles

Isabelle Melançon s’est également engagée à injecter des fonds pour mettre à niveau huit écoles du secteur jugées en piètre état.

Des 14 écoles primaires et secondaires de l’arrondissement, huit d’entre elles sont cotées D ou E quant à leur indice de vétusté.

«La CAQ veut investir des milliards pour construire un tunnel sous le fleuve entre Québec et Lévis? Eh bien moi, je veux que nos enfants aient accès à des infrastructures décentes pour apprendre. C’est une question de priorités», a poursuivi Mme Melançon.

Liste des écoles cotées D ou E à Verdun



Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (D)

Notre-Dame-de-Lourdes (E)

Saules rieurs (E)

Chanoine-Joseph-Théorêt (D)

Lévis-Sauvé (D)

Notre-Dame-de-la-Garde (D)

Verdun Elementary (D)

Monseigneur-Richard (D)

Soutenir les commissions scolaires anglophones

Mercredi, Isabelle Melançon était accompagnée de la commissaire scolaire anglophone Lori Morrison et de l’ancienne commissaire Mary Ann Davis.

La candidate libérale a promis de débloquer les fonds nécessaires afin de venir en aide aux commissions scolaires anglophones.

La Verdun Elementary School a notamment été ciblée pour de potentiels soutiens financiers.