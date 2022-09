CAQ: les propos sur l’immigration ne passent pas. Les excuses non plus

La CAQ se retrouve de nouveau sur la sellette suite aux propos du premier ministre du Québec, François Legault, et du ministre Jean Boulet, au sujet de l’immigration. De nombreuses personnalités publiques et politiques ont vivement dénoncé ces discours sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter ou Facebook.

Rappelons que le 21 septembre dernier, lors d’un débat en Mauricie, le ministre Boulet avait déclaré que 80% des immigrants s’installent à Montréal, «ne travaillent pas, ne parlent pas français, ou n’adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise». Le premier ministre Legault, avait alors dénoncé les propos de son ministre lors d’une conférence prononcée devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM). Néanmoins, en répondant aux entrepreneurs désirant que le Québec accueille plus d’immigrants pour faire face au manque de main-d’œuvre, François Legault a affirmé qu’une telle approche serait «suicidaire pour la nation québécoise».

Après leurs déclarations, M. Boulet a présenté ses excuses et M. Legault a «disqualifié» son ministre du portefeuille de l’Immigration. Concernant l’aspect «suicidaire» de l’accueil d’un nombre plus élevé d’immigrants, M. Legault a reconfirmé son propos à la suite de l’événement à la CCMM.

Les propos, tout comme les excuses, ont été mal accueillis.

Vos excuses ne convainquent personnes. La CAQ répète trop souvent les mêmes erreurs à chaque fois qu'il est question d'immigration — Ludvic M.-Beaudry (@LudvicMB) September 28, 2022

«Vos excuses ne convainquent personne. La CAQ répète trop souvent les mêmes erreurs à chaque fois qu’il est question d’immigration», confie Ludvic M.-Beaudry, professeur de philo, chroniqueur et musicien. Ce constat est d’ailleurs partagé par de nombreux internautes.

Selon l’organisme Le Québec c’est nous aussi, oeuvrant pour la défense des droits et des conditions de vie des personnes immigrantes au Québec, les propos du ministre Boulet sont inacceptables. «Les Québécoises et Québécois méritent mieux qu’une campagne basée sur la désinformation et la peur de la population immigrante», estime l’organisme. Thibault Camara, scientifique de données et fondateur de l’organisme, affirme que 46% des immigrants économiques du Québec ont un diplôme universitaire, ce qui représente le double des natifs du Québec.

Rappel au Ministre de l'immigration Jean Boulet qui nous accuse de ne pas travailler et ne pas parler français :

➡️ 46% des immigrants économiques du Québec ont un diplôme universitaire, c'est le double des natifs du Québec.

Le Québec c'est nous aussi

Sources : @fvailles — Thibault C. (@ThibaultCamara) September 28, 2022

Jean Boulet doit démissionner. En tant que ministre de l’Immigration, ses opinions sont totalement inacceptables. Janusz Kaczorowski, professeur titulaire à l’Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal

La sphère politique renchérit également

Les personnalités politiques n’ont pas manqué de réagir à leur tour en critiquant les propos de la CAQ sur l’immigration. Pour beaucoup d’entre eux et beaucoup d’entre-elles, les propos qui ont été proférés sont faux, dangereux, irresponsables, porteurs de préjugés et attisent la division.

«Le 3 octobre prochain, on a le choix. Celui de continuer à diviser avec François Legault ou on décide de se rassembler et de s’unir pour bâtir le Quebec de demain», lance Dominique Anglade, cheffe du Parti Libéral du Québec (PLQ).

Je ne laisserai jamais dire à François Legault et à Jean Boulet que des Québécois n’ont pas leur place ici, chez eux.



L'histoire du Qc a été bâtie par des Québécois de toutes les origines et continuera de l’être.



L'immigration est une richesse, pas une source de division. (1/2) — Dominique Anglade (@DomAnglade) September 28, 2022

«La CAQ, et au premier chef Francois Legault, se disqualifient à chaque fois qu’ils parlent d’immigration […]. Ne cherchez pas plus loin, l’exemple vient d’en haut», ajoute Ruba Ghazal, la députée de Mercier pour Québec Solidaire (QS).

La CAQ et au premier chef @francoislegault se disqualifient à chaque fois qu’ils parlent d’immigration. Le chef de la CAQ dit que plus d’immigrants c’est suicidaire pour le Québec. Ne cherchez pas plus loin, l’exemple vient d’en haut. #polqc #polqc2022 — Ruba Ghazal (@RubaGhazalQS) September 28, 2022

Le chef du parti Québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a du mal à croire qu’à «chaque fois ce sont des accidents». Les caquistes essayeraient de faire oublier que «le modèle qu’ils proposent n’est pas viable», mentionne-t-il.

Monsef Derraji, député du PLQ pour Nelligan, et Shophika Vaithyanathasarma, candidate pour QS dans Marie-Victorin, s’entendent tous deux pour dire qu’ils en ont assez des préjugés autour de l’immigration et des excuses.

Les excuses sont rendues une norme chez vous. Prenez votre responsabilité. Je suis sincèrement écœurée que vos collègues et vous parlez d’immigration comme un fardeau. Ce sont des sous-entendus violents qui ont des répercussions sur leur intégration. #polqc #qc2022 https://t.co/toBc5Vm8lT — Shophika Vaithyanathasarma (@ShophikaVSarma) September 28, 2022

Les fondements de l'idéologie caquiste en lien avec l’immigration en 10 secondes:

Le même modus operandi caquiste s’opérera: @JeanBoulet10 va s’excuser, après @francoislegault .



Nous sommes tannés des préjugés et les québécois ne méritent pas ce genre de leader. #qc2022 #polqc pic.twitter.com/1HMZ2JBpOJ — Monsef Derraji (@monsefderraji) September 28, 2022

Dans l’ensemble, la même idée est véhiculée par d’autres personnalités politiques.

Des propos inacceptables, faux, dangereux et qui attisent les préjugés et la division. Après les propos du PM faisant des liens entre l’immigration et la violence, ou la survie de la nation, c’est inquiétant. Il faut que ça cesse. #polqc #polcan #NPD https://t.co/Ou3RW7mlPc — Alexandre Boulerice (@alexboulerice) September 28, 2022

Le suicide, c’est se donner la mort. François Legault croit qu’accueillir plus d’immigrants, c’est la mort de la nation québécoise. C’est ce qu’il a dit. Ce sont des propos blessants, grossiers et irresponsables. https://t.co/5anlKXed7o — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) September 28, 2022

«Encore une fois, un ministre caquiste répand des faussetés, copiant en cela les bourdes et faussetés dites par son chef depuis 4 ans. Je n’en peux plus. Pourquoi cet acharnement sur les personnes immigrantes qui ne demandent pas mieux, pour l’immense majorité, que de parler français, travailler, s’intégrer», déclare Françoise David, cofondatrice de QS et ex-députée de Gouin.