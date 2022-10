Verdun: le PLQ songe à contester la victoire de QS

La députée sortante libérale Isabelle Melançon n’a toujours pas concédé la victoire à Québec solidaire (QS) dans Verdun, au lendemain des élections provinciales.

«Nous sommes au bureau du directeur de scrutin présentement. On évalue la situation», a indiqué son attachée de presse Andréanne Moreau, contactée par Métro.

La course entre la candidate solidaire Alejandra Zaga Mendez et la libérale Isabelle Melançon a été chaudement disputée tout au long de la soirée, et même jusqu’au milieu de la nuit.

Après que les 162 boîtes de scrutin ont été dépouillées, Alejandra Zaga Mendez trônait avec 30,8% des voix tandis qu’Isabelle Melançon en avait recueilli 29,3%, soit 461 votes de moins que la candidate solidaire.

Le taux de participation approximatif a été de 63,9%.

Dépouillement judiciaire?

Il n’est pas exclu que le PLQ demande un dépouillement judiciaire dans Verdun.

«Pendant les quatre jours qui suivent, toute personne peut déposer une demande de dépouillement judiciaire auprès de la Cour du Québec. La directrice ou le directeur du scrutin prend les moyens nécessaires pour que les urnes soient conservées en sécurité jusqu’à la fin de cette période», peut-on lire sur le site d’Élections Québec.

Si la demande de dépouillement judiciaire est acceptée par le tribunal, un juge procédera à un nouveau dépouillement des votes.

Mardi en matinée, la mairesse de Verdun Marie-André Mauger a félicité sur les réseaux sociaux Alejandra Zaga Mendez pour son nouveau poste de députée, en plus de saluer le travail d’Isabelle Melançon pour ses années de service auprès de la communauté verdunoise.

Félicitations @AleZaga, élue députée de Verdun, au plaisir de collaborer ensemble. Les enjeux d'habitation, d'éducation et d'environnement seront certainement à l'ordre du jour. #polmtl — Marie-Andrée Mauger (@MaMauger) October 4, 2022

D’autres détails suivront.