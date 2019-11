Budget 2020: l’administration Plante est «irresponsable», juge l’opposition

L’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal déplore de nouveau que l’administration Plante-Dorais soit «dépensière et irresponsable». La Ville, qui a présenté lundi son troisième budget depuis son entrée au pouvoir en 2017, serait tout simplement inapte à gérer ses propres finances d’après le parti, dont les élus voteront contre l’adoption du budget 2020.

«Ils sont en train de continuer à s’endetter de façon astronomique et de taxer les générations futures. Ils sont complètement hors de contrôle», a tonné le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez, lors d’une mêlée de presse.

L’élu municipal dénonce entre autres l’augmentation de 8,1% des dépenses par rapport à 2019. «Si on fait un cumul sur trois ans, on arrive à 17,6% d’augmentation. C’est presque un milliard de dollars, et on a même dépassé le cap psychologique du 6 G$. C’est du jamais-vu à Montréal», s’indigne-t-il également.

D’après lui, l’administration Plante n’a pu éviter le «gouffre financier» que pour une seule raison : l’appui de Québec lui a permis de sortir la tête de l’eau. «C’est seulement grâce aux fonds provinciaux reçus, soit 150 M$, que la Ville a pu éviter le gouffre financier de l’année prochaine. Ils ont évité de justesse une décote de la part des agences de crédit, ce qui aurait eu des impacts significatifs», déplore le chef de l’opposition.

«J’aimerais bien avoir une idée de ce qui est dépensier pour Projet Montréal si 1 G$ en trois ans, ce ne l’est pas.» -Lionel Perez, chef de l’opposition

Un «chèque en blanc»

Son collègue, le maire de Saint-Laurent Alan DeSousa, abonde relativement dans le même sens. Il s’attaque notamment aux «effets pervers» qu’aura à long terme la gestion financière de Projet Montréal.

«C’est quelque chose de très surprenant de demander au conseil municipal de donner un chèque en blanc pour s’endetter jusqu’en 2026. C’est ridicule, a-t-il martelé. Pourquoi avoir une politique de la gestion de la dette si c’est pour la dépasser année après année?»

M. DeSousa dit avoir de «sérieux doutes» sur la capacité de la Ville de gérer les services aux citoyens, dont le déneigement et les infrastructures routières.

«C’est aberrant de voir qu’on est en train de limiter la capacité qu’a Montréal de dépenser.» -Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Si la situation persiste, «les agences de cotes de crédit vont tout simplement tirer la plug», prévient-il lui aussi.

«Mieux gérer»

Au-delà des sommes investies, M. Perez condamne que l’augmentation de taxes – fixée à 2,1% en moyenne –, soit beaucoup plus élevée pour les immeubles de six logements et plus.

«On parle de 5,8% dans mon arrondissement à Côte-des-Neiges. Ça va toucher les locataires, les gens plus vulnérables. Et il y a une façon de pallier ces problèmes: on peut tout simplement contrôler nos dépenses», plaide-t-il.

Il s’en prend aussi au fait que l’administration Plante ait augmenté les effectifs à la Ville de 1200 employés, en trois ans seulement. «Tout le travail du Plan quinquennal de la main-d’œuvre, où on avait éliminé 900 postes, a été annulé», a-t-il avancé.

Le budget et le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020 de la Ville seront disponibles en ligne, en fin d’après-midi lundi.