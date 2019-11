Budget de Montréal: des hausses de taxes limitées à l’inflation et plus d’aide pour les commerçants

La Ville de Montréal a présenté lundi un budget de plus de six milliards qui prévoit des hausses de taxes qui suivent l’inflation pour les résidents, en plus d’alléger le fardeau fiscal des commerçants.

Le budget 2020 de l’administration de Valérie Plante s’élève à 6,17 G$. Il s’agit d’un bond de 462,9 M$ (+8%) par rapport au précédent exercice budgétaire.

Cette hausse s’explique notamment par une augmentation des dépenses dans le paiement de la dette et une somme de plus de 200 M$ prévue en habitation l’an prochain. De ce montant, la Ville entend dépenser 140 M$ en subventions pour permettre entre autres la construction de logements sociaux et abordables et faciliter l’acquisition de propriétés par les Montréalais, en particulier les familles.

La Ville, qui fait face à une hausse importante de la valeur des propriétés, bonifie aussi de 63 M$ le budget du programme AccèsLogis, qui atteint ainsi 97 M$. L’administration entend aussi investir 15,1 M$ pour l’acquisition de terrains en 2020, notamment en utilisant son droit de préemption.

La Ville entend ainsi se rapprocher de sa cible de construire et d’aménagement 12 000 logements sociaux et communautaires dans la métropole d’ici 2021, une cible qu’elle a déjà atteint à un peu plus de 50%.

Taxes décortiquées

Les Montréalais verront par ailleurs les taxes augmenter de 2,1% en moyenne. Cette augmentation prévoit une hausse de 1,7% de la taxe foncière et de 0,1% de la taxe de l’eau. Le reste de cette augmentation est reliée aux taxes imposées par les arrondissements, qui augmentent au-dessus de l’inflation dans plusieurs d’entre eux, dont Verdun et le Sud-Ouest. Cette hausse moyenne se situe légèrement au-dessus de la la prévision de l’augmentation du taux d’inflation à Montréal, qui est de 2% en 2020.

«La hausse totale sera de 2% dans 12 arrondissements sur 19», a soulevé lundi la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lors d’une conférence de presse à Verdun.

Le propriétaire d’une résidence d’une valeur moyenne de 533 818$ paiera ainsi 84$ de plus en taxes municipales l’an prochain.

Un baume pour les commerçants

Afin de réduire le fardeau fiscal des commerçants, la ville-centre limitera à 1,5% hausse de leur charge fiscale. Montréal accordera par ailleurs un allègement fiscal de 12,5% pour la première tranche de 625 000$ des immeubles non-résidentiels.

Il s’agit d’une bonification des mesures mises en place dans le budget précédent, qui prévoyait une réduction des taxes de 10% sur la première tranche de 500 000$ de la valeur des immeubles à vocation commerciale. Selon la Ville, cette mesure a profité à 90% des commerçants de la métropole.

À la mi-octobre, une étude de l’Institut Fraser soulevait que les commerçants de Montréal continuent de payer trop de taxes foncières par rapport aux résidents de la métropole, ce qui peut contribuer à l’exode de certains d’entre eux.

La Ville, qui a tenu pour la première fois cette année des consultations prébudgétaires, entend aussi adopter une «taxe verte» en 2021. À la fin du printemps 2020, elle déposera ainsi un plan de tarification volumétrique de l’eau pour les immeubles non résidentiels qui devrait s’appliquer dans les mois suivants.

Cette mesure permettra à la Ville de réduire

64,2% La Ville entend tirer 64,2 % de ses revenus de la taxe foncière en 2020.

Infrastructures

Les dépenses dans la réfection des infrastructures routières et de l’eau continueront d’augmenter l’an prochain. Ainsi, l’administration de Valérie Plante entend investir 497 M$ pour remplacer ses conduites désuètes et entamer les travaux de réfection du réservoir McTavish, qui est vieux de 87 ans.

La Ville investira en outre 506 M$ l’an prochain dans la réfection des infrastructures routières, soit 16 M$ de plus qu’en 2018. Une partie de ce montant (84 M$) servira à l’aménagement d’espaces verts à la plantation de 9000 arbres dans de la cadre du réaménagement de l’échangeur Turcot.

Après avoir été critiquée pour la piètre performance du traitement des plaintes au 311, la Ville s’engage à ajouter 30 employés pour bonifier ce service. Un montant supplémentaire de 1,1 M$ est aussi prévu afin de permettre aux arrondissements de réaliser jusqu’à deux chargements de la neige supplémentaires sur leur territoire cet hiver.

Une dette croissante

Toutes ces dépenses contribueront à gonfler la dette de la Ville, qui devrait atteindre environ 109% en 2020. Une situation entre autres attribuables à l’augmentation des dépenses de la Société de transport de Montréal (STM). Celles-ci passeront de 13% de la dette en 2017 à 22% l’an prochain.

En 2018, la dette nette de Montréal s’élevait à 5,5 G$. D’ici la fin de l’année, elle devrait s’élever à environ 6,1 G$, selon les prévisions de la Ville.

Afin de limiter cet accroissement, la Ville prévoit notamment une réduction de 4% de la part relative du budget liée à la rémunération des employés municipaux. Le service de la dette brute devrait par ailleurs atteindre 1,013 G$ l’an prochain, ce qui représente 16,4% de son budget. Cela représente une hausse de 64,7 M$ par rapport au budget précédent.

Ainsi, la Ville espère atteindre une dette équivalente à 100% de son budget en 2027.