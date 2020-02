Sue Montgomery est expulsée de deux commissions municipales

La mairesse d’arrondissement Sue Montgomery a été expulsée de deux commissions permanentes à la Ville de Montréal, moins d’une semaine après avoir fait l’objet d’une plainte du Contrôleur général, a appris Métro.

La mairesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce siégeait jusqu’à récemment à la Commission de la présidence du conseil et à la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise.

Mercredi dernier, Mme Montgomery a toutefois appris qu’elle avait été expulsée de ces deux commissions permanentes. Celles-ci lui apportaient des revenus additionnels «d’environ 12 000$ par année».

«À mon avis, c’est une autre vengeance de la part de Projet Montréal pour me punir parce que je parle. Ils veulent me faire taire», a affirmé Mme Montgomery en entrevue à Métro, lundi.

Élue indépendante

L’administration municipale lui aurait plutôt fait valoir que les sièges de ces commissions ne sont pas destinés aux élus indépendants. La mairesse siège comme indépendante depuis son expulsion du caucus de Projet Montréal à la fin du mois de janvier.

«Les élus de la majorité ont la majorité des sièges sur les commissions», a souligné à Métro Geneviève Jutras, l’attachée de presse du cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

À la Commission de la présidence, Mme Montgomery a collaboré à la création d’un langage inclusif par la Ville en cessant de prioriser l’utilisation du genre masculin.

«On a travaillé sur une liste de mots non parlementaires et on a eu des consultations publiques pour améliorer la période de questions», souligne la mairesse d’arrondissement.

Cette dernière se désole particulièrement de perdre son siège à la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise.

«Je comprends beaucoup l’expérience des immigrants parce que j’ai beaucoup de contacts ici. Et maintenant, ils n’ont plus de voix dans ces deux commissions très importantes», soulève Mme Montgomery.

L’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, qui compte plus de 166 000 habitants, est le plus populeux de Montréal. C’est aussi un des arrondissements les plus multiethniques de la métropole.

Nouvelle enquête

Le 14 février, le contrôleur général de la Ville, Alain Bond, a annoncé avoir déposé une plainte à la Commission municipale du Québec (CMQ)contre Mme Montgomery. Il estime que l’élue contrevient à ses obligations légales en s’entêtant à conserver sa directrice de cabinet, Annalisa Harris. Cette dernière a fait l’objet l’an dernier d’une enquête pour harcèlement psychologique auprès de deux employés de l’arrondissement.

La CMQ a depuis entamé une nouvelle enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Deux enquêteurs ont d’ailleurs rencontré la mairesse d’arrondissement la semaine dernière.

Malgré cette situation, Mme Montgomery reste confiante. Elle affirme qu’elle ne craint pas de perdre son poste de mairesse.

«J’ai tout l’appui des résidents. Je travaille pour eux, pas pour les élus ou une commission, pas même pour un parti politique. Je suis ici pour mes résidents», estime-t-elle.

Mise en demeure

Au début du mois de février, l’administration de Valérie Plante a envoyé une mise en demeure à la mairesse d’arrondissement pour avoir tenu des propos «mettant en cause la probité et l’intégrité» des fonctionnaires et du directeur de l’arrondissement.

La Ville, qui n’a pas donné suite à cette mise en demeure, accusait notamment l’élue d’avoir affirmé «systématiquement» lors d’entrevues à différents médias que son arrondissement a «une longue histoire de corruption». Elle a notamment fait référence à Michael Applebaum, un ancien maire reconnu coupable de corruption.

«On a un maire qui est allé en prison pour corruption, donc c’est bien connu. Il n’y a rien de nouveau», a réitéré Mme Montgomery, qui qualifie la démarche de l’administration de «ridicule».

Le contrôleur général a entamé le 23 septembre 2019 une enquête sur le climat de travail au sein de l’arrondissement. Celle-ci en est venue à la conclusion de Mme Harris a fait preuve de harcèlement psychologique à l’égard de deux employés à sa charge. L’enquête conclut aussi que Mme Montgomery a fait preuve d’«aveuglement volontaire» dans cette affaire.