Plus de 40% des cas de coronavirus concentrés dans le Centre-Ouest de Montréal

La propagation du coronavirus à Montréal semble affecter plus largement les secteurs du centre-ouest de l’île, dont Côte-Saint-Luc et de Côte-des-Neiges, alors que plus de 42% des cas ont été répertoriés sur le territoire du CIUSS y étant rattaché.

C’est ce qu’a confirmé mercredi la Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP), lors d’une mêlée de presse organisée de manière spontanée.

«À ce moment-ci, c’est assez difficile pour nous de poser un diagnostic», a expliqué la directrice de la DRSP, Mylène Drouin. Si quelques cas ont fait irruption dans les CHSLD à proximité, elle n’identifie pourtant «aucune éclosion particulière» dans le centre-ouest jusqu’ici.

Comment peut-on donc expliquer cet écart entre le centre-ouest et les autres secteurs de Montréal? Il y a plusieurs possibilités, selon l’experte. «Est-ce qu’il y a eu plus de dépistage, est-ce que les gens de cette communauté ont davantage voyagé durant la semaine de relâche? Ça peut être les snowbirds aussi. On essaie de trouver des réponses», ajoute-t-elle.

«Il y a vraiment quelque chose qui se passe sur le territoire du Centre-Ouest. Plus on va avancer dans nos investigations, plus on va comprendre le phénomène.» -Mylène Drouin, directrice de la DRSP

Sur le reste de l’île, la répartition des cas est assez «dispersée», avoue Mylène Drouin. Le centre-ville regroupe environ 20% des cas, alors que tous les autres territoires réunissent entre 12 et 15% d’entre eux à l’heure actuelle.

Premier décès lié au coronavirus à Montréal

L’un des nouveaux deux décès annoncés plus tôt aujourd’hui par le gouvernement Legault provient de la région de Montréal, a par ailleurs confirmé la Dre Drouin. Il s’agit d’une personne âgée dont l’état de santé n’a pas été précisé. C’est le premier décès à survenir dans la métropole.

En date de mercredi, quelque 603 cas de coronavirus avaient été confirmés à Montréal, ce qui représente environ 45% de l’ensemble des cas au Québec. Une quarantaine de personnes sont en hospitalisation dans la région, alors que sept d’entre elles ont été envoyées aux soins intensifs.

Plus d’une trentaine de travailleurs du réseau montréalais de la santé ont aussi été infectés. Des «investigations spécifiques» ont d’ailleurs été ouvertes dans plusieurs milieux hospitaliers.

«Nous avons une transmission communautaire»

La moitié des cas déclarés dans la métropole proviennent d’une personne revenant de voyage, ou encore d’un contact avec celle-ci.

Malgré tout, la DRSP ne se fait pas d’illusion: «on peut maintenant dire qu’à Montréal, nous avons une transmission communautaire», estime Mylène Drouin. Bon nombre de cas «de deuxième et de troisième génération» de la COVID-19 ont effectivement été observés, alors que la source de «plusieurs autres cas» serait toujours non-identifiable à ce stade-ci.

Près de 50% des personnes infectées à Montréal ont 50 ans et plus, et plus du quart ont plus de 60 ans. Si très peu de patients testés positifs ont 18 ans et moins, tous les groupes d’âge sont représentés. Les hommes sont les plus vulnérables, avec 56% des cas, alors que 26% des Montréalais ayant le coronavirus ont aussi déclaré avoir une maladie chronique.

Hier, la Ville de Montréal et une douzaine d’arrondissements ont créé un fonds d’urgence de 1,2 M$ dédié à financer les organismes qui offrent de l’aide alimentaire aux plus vulnérables, dont les besoins sont grandissants en raison de la propagation du coronavirus.