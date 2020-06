Le SPVM pressé de bannir les prises d’étranglement et les gaz lacrymogènes

Une coalition d’organismes et d’élus presse la Ville de Montréal de mettre fin aux prises d’étranglement et à l’utilisation de gaz lacrymogènes au SPVM, dans la foulée des manifestations contre le racisme et de la mort de George Floyd aux États-Unis. Plusieurs villes ont déjà resserré leurs politiques à cet égard, plaide le regroupement, qui demande des actions «immédiates».

«On est dans un mouvement très fort de protestations et de marches contre le racisme actuellement. Il faut protéger le droit des gens de manifester, et rapidement. Les gens ont le droit de manifester sans craindre pour leur sécurité», explique à Métro l’une des porte-paroles de la coalition, Tiffany Callender.

Celle qui est aussi directrice de l’Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges affirme que l’administration Plante doit agir vite, surtout qu’il y a quelques jours, l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) condamnait dans un rapport la négligence de la Ville dans sa lutte contre le racisme. «C’est le temps d’agir», avait alors lancé la mairesse Valérie Plante.

«La mairesse a été capable de prendre des actions ponctuelles pour répondre au rapport de l’OCPM. Il faut maintenant travailler hors de ce contexte et changer les règles sur le terrain.» -Tiffany Callender

Emboîter le pas

La coalition souligne que plusieurs villes, dont New York, Denver, Washington, Houston, Dallas ou encore Minneapolis – où George Floyd est mort parce qu’un policier l’a justement étranglé en posant son genou sur son cou – ont déjà adopté des mesures similaires contre les prises d’étranglement.

«On n’a pas besoin d’utiliser cette force excessive et brutale contre des gens qui ne font qu’articuler leur droit au final», lâche Mme Callender.

À l’Association Jamaïcaine de Montréal, la vice-présidente Sharon Nelson demande pour sa part le bannissement des gaz lacrymogènes, qui représentent une «menace contre la démocratie». Aux États-Unis, les villes de Seattle, Portland et Pittsburgh ont déjà entamé des démarches.

«Bien qu’il soit prouvé que le gaz lacrymogène nuit à la santé des personnes qui y sont exposées, on peut tout de même l’utiliser pour appliquer la loi», dénonce-t-elle dans une déclaration.

Une politique du SPVM à réviser?

Pour la conseillère indépendante de Montréal-Nord, Renée-Chantal Belinga, il faudrait aussi réviser la politique du SPVM sur l’utilisation d’armes intermédiaires. Cela inclut les balles de caoutchouc, le poivre de cayenne et les pistolets électriques, plus communément appelés «taser guns». L’élue affirme que les autorités politiques doivent mieux encadrer la police.

«C’est comme si le SPVM n’écoutait plus la Commission de la sécurité publique. Il y a plus d’assemblées publiques, mais celles-ci sont plus superficielles et il y a moins de changements. On ne respecte pas les échéanciers établis dans des dossiers comme celui des contrôles de routine. Et la population doit effectuer de très importantes pressions pour que l’on établisse des dates.» -Renée-Chantal Belinga

Elle cite entre autres le dossier de la surveillance de massive, par le biais de la reconnaissance faciale, sur lequel «nous ne savons toujours pas si le SPVM utilise cette technologie». «Il faut mettre un terme à ces secrets», implore la conseillère.

En octobre dernier, un rapport de recherche commandé par la Ville de Montréal concluait que les Noirs, les Arabes et les Autochtones sont beaucoup plus susceptibles d’être interpellés par la police de Montréal. Au début juin, le SPVM a indiqué qu’un deuxième mandat serait confié aux chercheurs .

«On a reçu des chiffres bruts. Là, on veut mieux comprendre le contexte exact dans lequel ces interpellations ont été effectuées», avait expliqué le directeur du corps policier montréalais, Sylvain Caron. «On veut que nos policiers travaillent avec du fondement», avait-il ajouté.

Le SPVM présentera d’ailleurs une politique sur les interpellations policières le 8 juillet.