La fin prochaine de divers programmes d’aide financière du gouvernement fédéral visant à soutenir les entreprises qui écopent de la crise sanitaire «pourrait fragiliser» l’économie de Montréal, prévient la Ville.

La directrice du Service du développement économique de la Ville de Montréal, Véronique Doucet, a fait une présentation mercredi devant les élus du comité exécutif. Celle-ci visait à faire le point sur l’économie de Montréal, quelque six mois après le début de la pandémie du coronavirus.

En date du mois d’août, la région métropolitaine avait récupéré 78% de ses emplois, contre 63% à l’échelle du pays, a indiqué la fonctionnaire. «Il est possible que la partie [des emplois] qui reste à récupérer soit plus difficile à récupérer», a toutefois prévenu Mme Doucet.

«On se relève. On voit que la construction va bien, que la technologie va bien. Donc, il y a des secteurs qui se portent bien. Mais il y a aussi des secteurs qui sont toujours en très grande vulnérabilité et qui vont avoir besoin d’aide pendant encore un bout», a aussi soulevé le responsable du développement économique à la Ville, Luc Rabouin.

Parmi les secteurs économiques qui sont toujours «en contraction», on compte entre autres celui du commerce de gros et de détail, de l’information, de la culture et des loisirs de même que celui de l’hébergement touristique. Le taux de chômage s’élève d’ailleurs toujours à près de 15% dans le Grand Montréal. Il s’agit d’un pourcentage deux fois plus élevé par rapport à la même période, l’an dernier.

«Ça va nous prendre plusieurs années avant de redresser notre économie et de ravoir un nombre d’employés similaire [à ce qu’on avait avant la pandémie] sur le marché du travail.» -Véronique Doucet, directrice du Service du développement économique de la Ville de Montréal

Le centre-ville déserté

M. Rabouin souligne aussi les défis auxquels fait face le centre-ville, où les tours à bureaux affichent toujours un achalandage qui varie de 5 à 10%.

«Même si on atteignait 25% des emplois dans les bureaux, on est loin de ce que le centre-ville aurait besoin pour atteindre sa vitalité économique», a-t-il évoqué. Il faisait ainsi référence au pourcentage maximum d’employés permis par Québec dans les tours à bureaux dans le contexte actuel.

Avant la pandémie, 598 400 personnes transitaient quotidiennement au centre-ville, dont 349 000 travailleurs. Ils ne sont plus qu’une fraction de ce nombre.

Aide financière

Actuellement, de nombreuses entreprises réussissent d’ailleurs à garder leur tête hors de l’eau en raison des programmes d’aide financière mis en place par Québec et Ottawa. Or, l’aide au loyer commercial pourrait venir à échéance à la fin du mois, tandis que la date butoir de la subvention salariale, destinée aux entreprises qui ont vu leurs revenus chuter en raison de la COVID-19, est prévue en décembre.

«Ça pourrait fragiliser notre économie», a prévenu Mme Doucet, qui souligne que la fin de ces programmes pourrait réduire le pouvoir d’achat des Montréalais.

Le 23 septembre, le gouvernement Trudeau prononcera un discours du Trône. Celui-ci devrait lui donner l’occasion de présenter plusieurs engagements économiques dans le contexte de la relance.

«Montréal est la ville la plus touchée au Canada par la pandémie. Et Montréal a besoin d’aide. On ne peut pas retirer toute l’aide gouvernementale des secteurs les plus touchés», a martelé Luc Rabouin. Il estime notamment que les commerces dans certains secteurs éprouvés ont «absolument besoin» de continuer d’avoir accès à une aide au loyer commercial.

La mairesse de Montréal, pour sa part, a prié les Montréalais de continuer à respecter les règles sanitaires en vigueur, car une deuxième vague du coronavirus «pourrait être fatale» pour certaines entreprises.

«On le voit pour Montréal, comme pour toutes les grandes villes, la reprise sera lente. Certaines entreprises ne passeront malheureusement pas au travers», a laissé tomber Valérie Plante.