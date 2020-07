Déserté par ses touristes et ses travailleurs, le centre-ville de Montréal manque de vie, ce qui affecte cruellement ses commerces et entreprises. Afin de donner un nouveau souffle au coeur de la métropole, l’administration municipale investira 400 000$ cet été dans des activités culturelles et des aménagements publics.

«Il faut créer des conditions pour que ce soit intéressant de venir au centre-ville et c’est ce que nous allons annoncer aujourd’hui», a lancé mardi en conférence de presse le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Michel Leblanc.

Au début du mois de juin, la CCMM et le Partenariat du Quartier des spectacles (PDQ) ont publié, à la demande de la mairesse Valérie Plante, un plan d’action proposant diverses mesures pour relancer le centre-ville de Montréal. En réponse à celui-ci, la Ville a annoncé mardi des investissements de 400 000$ afin de dynamiser le secteur, qui a été déserté par nombre de ses travailleurs et ses touristes en raison de la pandémie.

Ainsi, sept grandes terrasses et une place publique extérieures verront le jour à différents endroits, notamment à la Place d’Youville et au coin des boulevards Saint-Laurent et René-Lévesque. «C’est certain qu’on a dû cibler des lieux en fonction des recommandations de la Santé publique», a indiqué la présidente du conseil d’administration du PDQ, Monique Simard.

Activités culturelles

De nombreuses activités culturelles et des prestations musicales «surprises» animeront aussi différents secteurs du centre-ville, incluant les Jardins Gamelin, près de la station de métro Berri-UQAM. Une oeuvre de Patrick Watson sert d’ailleurs maintenant de trame sonore à la place des Festivals cet été. On retrouve aussi des tables de pique-niques sur la place centrale peintes par des artistes de MU.

La Ville prévoit en outre offrir un cabaret ambulant, des spectacles déambulatoires et des numéros de cirque à partir du 23 juillet, entre autres. L’ensemble de la programmation sera accessible en ligne sur le site de Tourisme Montréal.

«Il faut s’attendre à des choses assez inusitées. On ne peut pas toutes les dire parce qu’on veut éviter des rassemblements, mais on peut s’attendre à de belles surprises», a ajouté Mme Simard. En tout, plus de 150 artistes et créateurs réaliseront environ 200 prestations cet été.

«Les artistes ne travaillent pas [depuis la pandémie]. C’est tragique, c’est terrible pour eux. Donc, si on peut au moins faire travailler les artistes, bien il faut pousser ça.» -Monique Simard, présidente du PDQ

Rue piétonne

La Ville n’entend toutefois pas pour l’instant piétonniser la rue Sainte-Catherine sur une distance de 4,5 km, entre les avenues Atwater et Papineau. Le tronçon ouest de l’artère, déjà réservé aux piétons la fin de semaine, continuera donc d’être accessible aux voitures en semaine, du moins pour l’instant.

«On essaie de trouver un équilibre entre les besoins des commerces de destination tout en essayant de créer un espace propice au magasinage ou un peu déambuler et marcher», a justifié la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lorsque questionnée par Métro. Elle n’écarte toutefois pas de réserver l’artère aux piétons sept jours par semaine éventuellement.

«Si on considérait que c’était la bonne chose à faire, on passerait à la piétonnisation toute la semaine. On est très ouverts [à cette possibilité]», a-t-elle ajouté.

Dans un entretien avec Métro, Michel Leblanc a concédé que la réponse de la Ville à son rapport demeure «partielle». Le document demandait d’ailleurs de rendre le stationnement sur rue au centre-ville gratuit les soirs et la fin de semaine, ce que Mme Plante écarte pour l’instant. Elle invite plutôt les automobilistes à se rendre «en priorité» dans les stationnements privés du Complexe Desjardins et du Palais des congrès, qui ont réduit leurs tarifs à la suite d’une entente avec la Ville. Ceux deux établissement comptent en tout près de 1500 places de stationnement.

Aide financière

La Ville de Montréal interpelle d’ailleurs Québec et Ottawa, non seulement pour l’aider à financer ces activités culturelles, mais aussi pour faciliter l’accès des commerçants à l’aide au loyer commercial, auxquels plusieurs n’ont pas accès en raison de ses critères restrictifs.

L’opposition officielle, Ensemble Montréal, réagira plus tard par écrit.