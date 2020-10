COVID-19: Montréal est sur la bonne voie, malgré cinq «quartiers chauds»

Montréal est sur la bonne voie, malgré cinq «quartiers chauds», a indiqué mercredi la directrice régionale de santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin.

Dre Drouin a identifié Parc-Extension, Snowdon, Saint-Laurent, Côte-des-Neiges et Pointe-St-Charles. Dans ces quartiers, la propagation de la COVID-19 est encore importante.

Dre Drouin est accompagnée par Sonia Bélanger, présidente-directrice générale du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, ainsi que de Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Dans ces quartiers, la Ville a augmenté l’accès au dépistage, notamment en effectuant davantage de démarchage auprès de la population locale.

«Montréal va dans la bonne direction. Les efforts que nous avons faits les dernières semaines commencent à porter fruit. L’importante hausse qu’on a connu début septembre a maintenant atteint un plateau.» -Mylène Drouin

La mairesse Plante a indiqué que des plans d’intervention locaux dans ces quartiers précis ont été déployés, en partenariat avec la Santé publique et les organismes communautaires.

Il s’agit de «plans ciblés», dit-elle, pour offrir les «bons outils» aux citoyens dans cette lutte contre la COVID-19.

Le dernier bilan quotidien du gouvernement recense 1072 nouveaux cas de COVID-19 au Québec dans les dernières 24 heures. Montréal reste la région enregistrant la plus forte hausse avec 223 nouveaux cas, et 36 personnes en soins intensifs.

Dre Drouin s’est réjoui que le taux de reproduction du virus soit descendu sous la barre du 1. La preuve que les mesures de confinement fonctionnent, selon elle.

Plante double les lits disponibles pour l’hiver

L’autre gros dossier est l’itinérance, qui a augmenté avec la pandémie.

La mairesse Plante a ainsi évoqué «le sentiment d’urgence» qu’a Montréal à trouver des solutions aux personnes qui n’ont pas de toit. Et ce, alors que les refuges sont à pleine capacité et que l’hiver est à nos portes.

«On veut doubler le nombre de ressources habituellement disponibles durant l’hiver. On passe de 200 à 400 lits d’urgence. En plus de bonifier les centres de jour.» – Valérie Plante

Pour l’heure, ce plan est en phase de finalisation, explique Plante. On prépare les sites, et on recrute du personnel.

«On ne va laisser personne derrière durant l’hiver, a-t-elle promis. Et on vous présentera bientôt un plan hivernal revu et augmenté.»

L’objectif est que ces lits servent également aux campeurs de Notre-Dame. «Personne ne doit camper cet hiver. Je ne peux pas l’accepter. Une tente ne protège pas du froid», a indiqué la mairesse.

Selon Plante, les besoins seront néanmoins à réévaluer au fur et à mesure.

«Avec l’hiver, on risque qui plus est de voir des gens qu’on ne voit pas là, et qui ont besoin de lits. C’est une situation jamais vue. Il va falloir qu’on s’adapte.» -Valérie Plante

Plus de détails suivront…