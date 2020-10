Coronavirus: Montréal a atteint un «plateau inconfortable»

La situation du coronavirus s’est stabilisée à Montréal, mais à un «plateau inconfortable», a indiqué la Santé publique vendredi. Un assouplissement de certaines restrictions est toutefois envisagé pour donner un répit à la population.

La directrice régionale de la santé publique de Montréal (DRSP), Mylène Drouin, a donné une conférence de presse vendredi pour faire le point sur la transmission du coronavirus dans la métropole, environ un mois après son passage en zone rouge.

«La situation demeure stable sur tous nos indicateurs […] Je pense que globalement, on peut se féliciter. Nos efforts ont porté fruit», a-t-elle souligné. Du même souffle, elle ajoute cependant que le plateau atteint «n’est pas confortable» alors que la transmission communautaire continue. Elle est particulièrement importante dans cinq quartiers montréalais, soit Snowdon, Côte-des-Neiges, Côte-Saint-Luc, Saint-Laurent et Parc-Extension.

«Infléchir» la courbe

Globalement, Montréal a enregistré au cours des sept derniers jours 1648 cas, soit «autour de 240-250 cas en moyenne par jour», ce qui est inférieur à la moyenne quotidienne enregistrée les deux semaines précédentes, qui tournait autour de 310 cas par jour, selon un récent rapport de la Santé publique de Montréal. Le nombre de contacts à retracer pour chaque cas positif a toutefois connu une certaine remontée récemment, tandis que le taux de positivité tourne autour de 5% dans la métropole actuellement.

«Je vous demande, comme le gouvernement, de ne pas baisser la gare. La transmission communautaire augmente. On est encore dans la zone rouge, donc on doit continuer à faire des efforts pendant encore quelques semaines», a ajouté Mme Drouin, qui aimerait «infléchir» la courbe épidémiologique d’ici au temps des Fêtes.

On rapporte par ailleurs 236 éclosions actives actuellement à Montréal. Alors que les éclosions dans les milieux de travail sont en baisse, elles sont en hausse dans les écoles et les garderies. La Santé publique s’inquiète par ailleurs de l’augmentation des cas positifs au coronavirus dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés.

«Pour les prochaines semaines, on doit faire un effort pour réduire nos contacts.» -Mylène Drouin, DRSP

Vers des assouplissements

Mme Drouin a toutefois reconnu la fatigue de la population montréalaise, alors que Québec a annoncé cette semaine une prolongation des restrictions dans les régions en zone rouge au moins jusqu’au 23 novembre. Dans les derniers jours, tant les restaurateurs qui les propriétaires de gyms – et leurs clients – ont fait part de leur opposition au prolongement de certaines de ces restrictions.

«Si on reste dans la zone rouge pendant longtemps, il y a une modulation des mesures qu’on pourrait déterminer et c’est ce sur quoi nous travaillons actuellement», a-t-elle évoqué. Questionnée par Métro, elle a indiqué vouloir prioriser la reprise des activités où le risque de transmission est le plus faible. Elle a ainsi évoqué la réouverture possible des bibliothèques publiques. Certaines activités sportives pourraient aussi reprendre, a-t-elle dit, sans toutefois donner d’exemples précis.