Manifestation pour le «définancement» de la police à Montréal

Plus d’une centaine de personnes prennent part mercredi après-midi à une manifestation au centre-ville de Montréal pour réclamer le «définancement» de la police de Montréal.

Le rassemblement a débuté à 15h dans une place publique située au coin du boulevard de Maisonneuve et de la rue Saint-Urbain, près de la Place des Arts. Vers 15h30, des membres de la Coalition pour le définancement de la police ont pris la parole pour dénoncer la brutalité policière et le profilage racial et social, notamment.

Vers 16h, les manifestants, dont le nombre a continué de croître depuis le début de l’événement, ont bloqué la circulation à l’intersection du boulevard de Maisonneuve et de la rue Saint-Urbain. Plusieurs voitures de police et agents à vélo encerclent la mobilisation.

La manifestation a commencé à s’effriter tranquillement vers 16h40.

Un budget à la hausse

En 2021, le budget du SPVM augmentera de 14,6 M$ pour atteindre 679,1 M$. Or, la coalition d’organismes réclame plutôt une diminution de 50% du financement de la police de Montréal. La Ville pourrait alors réinvestir ces économies dans diverses initiatives communautaires. Plus de fonds pourraient par exemple aller dans la création de logements sociaux, dans des services en santé mentale et dans des initiatives destinées à la communauté autochtone, ont énuméré des manifestants consultés par Métro sur place.

Cette mobilisation survient alors qu’une séance extraordinaire du conseil municipal a eu lieu cet après-midi en format virtuel pour adopter le budget 2021 de la Ville.

Plusieurs questions reliées au financement de la police ont d’ailleurs été posées par écrit par des citoyens à l’administration de Valérie Plante pendant cette séance. La nouvelle responsable de la sécurité publique du comité exécutif, Caroline Bourgeois, a alors souligné que la hausse du budget du SPVM en 2021 s’élève à un peu plus de 2%, ce qui vise essentiellement à payer les hausses de salaires.

«L’idée n’est pas de diminuer son financement drastiquement», a déclaré l’élue, qui se montre toutefois ouverte à impliquer plus d’intervenants sociaux et communautaires dans la police.

Pendant des consultations pré-budgétaires, en août, 60% des Montréalais qui ont pris part à un sondage de la Ville ont pourtant fait part de leur intérêt pour «une réduction des services de police».

À la prochaine séance du conseil municipal, le 14 décembre, le conseiller indépendant de Snowdon, Marvin Rotrand, déposera d’ailleurs une motion qui appelle à des changements structurels au SPVM. L’élu propose donc qu’une consultation publique ait lieu pour revoir les méthodes d’intervention du corps de police.

L’augmentation annuelle du budget du SPVM:

2021: 679,1 M$ (+14,6 M$)

2020: 665,3 M$ (+17,5 M$)

2019: 662,3 M$ (+14,9 M$)

2018: 647,3 M$ (+14,3 M$)

Sources: budgets de la Ville de Montréal pour les années mentionnées.