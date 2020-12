GES: virage électrique et 500 000 arbres pour le plan climat de Montréal

Afin d’atteindre ses cibles ambitieuses de réduction des gaz à effet de serre (GES), la Ville de Montréal entend miser sur un virage électrique des déplacements, notamment au centre-ville, des normes énergétiques strictes pour les bâtiments et la plantation de 500 000 arbres d’ici 2030.

La Ville de Montréal a dévoilé jeudi son Plan climat, dont la présentation a subi plusieurs mois de retard en raison de la pandémie. Celui-ci dresse 46 mesures qui visent à permettre à la Ville de réduire ses émissions de GES de 55% d’ici 2030 et de rendre la métropole carboneutre d’ici 2050.

Sur l’ensemble de ces engagements, cinq devraient permettre à eux seuls de réduire de plus de 70% les émissions de GES de Montréal. Ceux-ci concernent les secteurs du transport et des bâtiments.

D’une part, la Ville se donne comme cible de réduire de 25% la part de l’auto-solo dans les déplacements à Montréal d’ici 2030. La marche est haute, alors que l’utilisation de la voiture a continué de croître dans les dernières années dans la région métropolitaine.

Pour atteindre cette cible, la Ville entend notamment réduire le nombre de places de stationnements disponibles près des stations de métro de la métropole, ce qui devrait décourager certains à prendre leur voiture. Cette mesure s’appliquera tant aux stationnements publics que privés dans ces secteurs.

La Ville compte aussi augmenter l’offre de mobilité plus verte – comme le transport en commun et le covoiturage – dans les secteurs en développement, parmi lesquels on compte le site de l’ancien hippodrome Blue Bonnets.

Une zone «zéro émission» au centre-ville

Alors qu’entre 1 et 2% des déplacements ont lieu en véhicules électriques, selon la Ville, le plan se donne comme cible de faire grimper à 47% la part de véhicules électriques immatriculés à Montréal d’ici 2030. Pour faciliter cette transition, l’administration municipale compte notamment étendre la présence de bornes de recharge publiques à l’ensemble de la métropole. Actuellement, on en compte déjà plus de 1500 sur l’île de Montréal.

Par ailleurs, la Ville réalisera des consultations en vue d’établir une zone «zéro émission» au centre-ville. Les détails de celle-ci demeurent à définir, mais il s’agirait potentiellement d’un secteur considérable du centre-ville où seuls les modes de transport non polluants seraient permis, incluant les véhicules électriques. Cette zone devrait voir le jour en 2030.

Des bâtiments plus verts

La Ville entend par ailleurs s’attaquer aux émissions de GES des bâtiments, tant publics que privés. L’administration vise notamment à éliminer l’utilisation du mazout et à réduire celle du gaz naturel comme énergie de chauffage.

Par ailleurs, la Ville s’engage à planter 500 000 arbres d’ici 10 ans, à hauteur de 50 000 par année. Selon l’administration municipale, c’est nettement plus que ce qui s’est fait annuellement dans les dernières années à Montréal. Par ailleurs, la Ville s’engage à prioriser les endroits où on compte des îlots de chaleur.