Un sommet international de la jeunesse à Montréal en 2024

Le Palais des congrès de Montréal accueillera le sommet international de la jeunesse «One Young World» en 2024. L’organisation internationale a confirmé la nouvelle lors d’une conférence de presse virtuelle, mercredi.

One Young World est un sommet annuel de trois jours «qui réunit des milliers de jeunes à l’avenir prometteur, en provenance de plus de 190 pays et issus de multiples domaines professionnels», lit-on dans le communiqué. Au programme, de nombreuses conférences offertes par des personnes provenant de différents secteurs comme l’humanitaire, la politique et le monde des affaires.

L’événement devrait réunir quelque 2 500 jeunes provenant des quatre coins du monde et générerait des recettes touristiques estimées à 4,4 M$.

«Malgré les impacts de la pandémie, Montréal est encore une destination convoitée pour y tenir des événements d’envergure» – Luc Charbonneau, directeur du développement des affaires et des alliances stratégiques du Palais des congrès de Montréal

Au départ, One Young World cherchait un lieu pour ses éditions de 2022 et 2023 mais la pandémie a reculé les plans d’un an. «Belfast (2023) et Montréal (2024) sont des villes effervescentes et nous avons hâte de tenir nos prochains sommets dans ces importants pôles culturels», explique David Jones, le cofondateur de One Young World.

Congratulations, @Palais_Montreal! We agree that #OYW2024 will be an opportunity to celebrate Montreal's commitment to diversity and inclusion, job opportunities, sustainability and innovation! https://t.co/aRAwX8EzNM — david jones (@davidjonesOYW) March 31, 2021

Le choix de ces deux villes est justifié par la place et les occasions qu’elles offrent aux jeunes, en raison de ses valeurs de diversité et d’inclusion et de ses engagements en matière de développement durable, ajoute-t-il.

La mise en candidature de Montréal est un processus qui a commencé en 2019. Actuellement, le Palais des congrès est transformé en centre de vaccination pour les prochaines semaines.