COVID-19: Montréal est sur la bonne voie, annonce la Santé publique

La directrice régionale de santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin, se dit fière de la réponse de la métropole face à la pandémie, lors d’un point de presse sur la situation COVID-19 de Montréal, mercredi.

«C’est un point de presse sur le thème des bonnes nouvelles», a lancé la Dre Drouin en guise d’introduction.

Elle rappelle toutefois que l’équilibre est fragile et lié à l’adhésion de la population notamment avec le printemps arrivant et le nouveau couvre-feu à Montréal à partir de lundi.

La présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Mme Sonia Bélanger, constate une baisse significative des hospitalisations avec 219 patients hospitalisés et 67 personnes en soins intensifs.

«Ce qui est bien loin des 900 patients hospitalisés au sommet de la 2e vague, ça va mieux à Montréal», ajoute-t-elle.

Les variants progressent toujours: «Les variants représentent plus de 65% des nouveaux cas. 95 % des variants sont britanniques. Depuis décembre, 125 autres cas de variants ont été recensés mais les cas sont très sporadiques et non pas engendrés de cas second.»

La directrice de Santé Montréal explique cette maîtrise grâce à l’identification rapide des variants et l’approche suppressive face aux éclosions.

Les Montréalais s’étant fait vaccinés dès décembre/janvier sont déjà en train de recevoir leur deuxième dose. La priorité est donnée aux résident de CHSLD.

Montréal en chiffres

La Dre Drouin indique que le taux de positivité à la COVID-19 est de 3 %.

Au total 124 726 ont contracté la COVID-19 à Montréal et 117 321 cas se sont rétablis.

Montréal enregistre toujours la part la plus importante des nouveaux cas de la province avec 294 infections recensées dans les dernières 24h.

Sur les deux dernières semaines, le nombre de nouveaux cas a été plus fort dans les arrondissements de Saint-Laurent (410), Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (362), Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (315), Ahuntsic–Cartierville (269), LaSalle (266) et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (263). C’est aussi l’arrondissement de Saint-Laurent qui détient le taux de cas pour 100 000 personnes le plus élevé sur les derniers 14 jours avec près de 415.

Montréal déplore 4679 décès depuis le début de la pandémie dont 28 sur les 14 derniers jours.

Les hospitalisations baissent au Québec

Lors du plus récent bilan sur la situation sanitaire, le Québec est repassé au-dessus de la barre du millier, après deux journées sous le seuil, avec 1094 nouveaux cas de COVID-19 dans les dernières 24 heures, alors que les hospitalisations continuent de baisser.

Hier, le premier ministre François Legault a annoncé son intention de faire repasser le couvre-feu à 21h30 pour le cas Montréal et Laval, encouragé par la situation sanitaire dans ces deux territoires. Ce retour à une heure plus tardive du couvre-feu débutera dès lundi prochain.

Plus de détails à venir …