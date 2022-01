Après plusieurs mois de consultations entre les acteurs du quartier chinois et la Ville de Montréal, le quartier deviendra un lieu patrimonial, ce qui est bien reçu par la communauté. Le plan d’urbanisme sera modifié pour éviter que des projets immobiliers dénaturent le lieu.

C’est d’ailleurs ce qui inquiétait Edward Ku, propriétaire du restaurant Dobe & Andy dans le quartier chinois. Avec comme leitmotiv en tête «ce qui est bon pour le quartier chinois est bon pour nous», M. Ku s’adaptera du mieux qu’il peut aux nouveautés réglementaires qui pourraient surgir et ne se dit pas inquiet si elles sont mises en place. «Je pense qu’avec toutes les initiatives qu’il y a eu pendant la pandémie, je pense qu’on est du même côté [Ville de Montréal et le quartier chinois].»

Il fallait préserver l’héritage du quartier chinois et éviter de voir de plus en plus de tours à condos se construire.

Edward Ku