Un nouveau programme pour le logement abordable privé, le PHAQ

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Le gouvernement du Québec lance un nouveau programme pour financer la construction de logements abordables privés.

Le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ), annoncé ce jeudi par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, vise à appuyer la réalisation de projets de logements abordables privés destinés soit à des ménages à revenu faible ou modeste, soit à des personnes ayant des besoins particuliers en habitation.

Qualifiant le programme actuel AccèsLogis de «lent» et de «très lourd», la ministre soutient que le PHAQ viendra donner un «sérieux coup de pouce» à ce dernier.

«Lever un projet avec AccèsLogis, c’est quatre ans en moyenne. Avec le PHAQ, ça peut prendre un an environ», affirme Andrée Laforest.

Un premier appel à projets sera lancé dès le 1er mars et les premiers logements commenceront à sortir de terre à l’été 2022, promet la ministre, l’objectif étant de 2000 logements.

Les coopératives, les organismes à but non lucratif (OBNL), les entreprises du secteur privé et les offices d’habitation pourront obtenir du financement du nouveau programme, doté d’une première enveloppe de 200 M$.

La hauteur de la subvention sera déterminée selon le nombre d’années durant lesquelles les promoteurs s’engageront à offrir du logement abordable. Ce nombre d’années devra minimalement être de 15 ans et pourra aller jusqu’à 35 ans.

«C’est le loyer médian qui guidera le loyer, ainsi qu’une grille tarifaire à la Société d’habitation du Québec», précise la ministre, ajoutant que les gens bénéficiant du Supplément au loyer (PSL) seront admissibles à ce nouveau programme.

Plus souple et agile

Interrogée sur la différence entre le PHAQ et AccèsLogis, la ministre Laforest explique que le nouveau programme permettra de travailler directement avec les promoteurs privés.

Si elle ne ferme pas la porte à ce que le PHAQ remplace un jour complètement AccèsLogis, elle assure qu’«on n’est pas rendu là aujourd’hui».

Le programme AccèsLogis est toujours en place. C’est un nouveau programme complémentaire. AccèsLogis, on devait le garder, parce qu’il y a plusieurs projets présentement qui sont en construction. Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

L’année dernière, le volet social de projets immobiliers à Montréal a été mis sur la glace, faute de financement. La ministre soutient que ces projets pourront être redéposés dans le cadre du PHAQ.