2021 encore pire que 2020 pour Aéroports de Montréal

La pandémie a frappé le trafic aérien encore plus durement en 2021 qu’en 2020, selon les résultats financiers dévoilés mardi par Aéroports de Montréal (ADM). Le nombre de passagers à l’aéroport Montréal-Trudeau s’est établi à 5,2 millions l’an dernier, soit une baisse d’environ 4% par rapport à 2020 et de 75% par rapport à 2019.

C’est le constat qui a été fait par ADM lors du dévoilement de ses résultats financiers au 31 décembre 2021.

«Les mesures mises en place à la mi-décembre par le gouvernement du Canada pour contrôler la nouvelle vague associée au variant Omicron de la COVID-19 ont mené à un fléchissement des intentions de voyage en toute fin d’année. Heureusement, la situation évolue rapidement», explique Philippe Rainville, le président-directeur général d’ADM, dans un communiqué de presse.

Trafic de passagers total Aéroports de Montréal (en milliers) 2021 2020 Variation vs 2020 2019 Variation vs 2019 Janvier 215,5 1598,2 -86,5 % 1532,2 -85,9 % Février 111,0 1531,8 -92,8 % 1432,6 -92,3 % Mars 109,6 961,3 -88,6 % 1712,6 -93,6 % Avril 119,0 35,9 231,5 % 1567,9 -92,4 % Mai 136,0 39,2 247,0 % 1603,2 -91,5 % Juin 220,8 90,1 145,1 % 1839,2 -88,0 % Juillet 525,4 176,4 197,8 % 2098,0 -75,0 % Août 768,8 238,7 222,0 % 2146,8 -64,2 % Septembre 684,5 195,2 250,7 % 1801,9 -62,0 % Octobre 729,3 164,1 344,4 % 1624,4 -55,1 % Novembre 701,5 157,4 345,6 % 1364,2 -48,6 % Décembre 880,3 248,6 254,0 % 1583,4 -44,4 % Total 5201,6 5437,0 -4,3 % 20306,5 -74,4 %

Source: Aéroports de Montréal

Des signes encourageants pour 2022

Selon M. Rainville, les derniers mois de 2021 ont permis à l’aéroport Montréal-Trudeau de renouer avec un plus grand nombre de passagers et de reprendre un certain niveau d’activités.

L’annonce de la semaine dernière mettant fin aux tests de dépistage pour les voyageurs doublement vaccinés qui veulent entrer au pays dès le 1er avril nous permet enfin de dire que le pire est derrière nous. Philippe Rainville, président-directeur général d’ADM

Aéroports de Montréal a bénéficié de subventions durant la pandémie, ce qui a contribué à la relance de l’aéroport Montréal-Trudeau. L’autorité aéroportuaire du Grand Montréal s’est prévalue du programme de Subvention salariale d’urgence du Canada et du Programme de relance pour le tourisme et l’accueil.

Un montant de 15,7 M$ a été comptabilisé en réduction des salaires pour l’année 2021.