Trois entreprises du Centre-Ouest honorées au concours District e-commerce

La deuxième édition du concours entrepreneurial District e-commerce a récompensé trois entreprises du Centre-Ouest: Proud Diamond, Wide the brand et BocoBoco. Ces dernières ont remporté 100 000$ en bourses et en prix.

«Je suis impressionné par la qualité des candidatures reçues pour cette 2e édition, a souligné le directeur de PME MTL Centre-Ouest, André Perron. C’est une véritable communauté d’entrepreneurs qui est en train de se créer.»

Le concours s’adresse aux entreprises e-commerçantes créées au cours des cinq dernières années et qui souhaitaient s’installer dans l’un des cinq secteurs géographiques du District Central: Chabanel, Marché Central, Acadie, Sauvé et Saint-Laurent.

«Grace aux concours, je vais pouvoir ouvrir les marchés de Toronto, Calgary et Vancouver», s’est réjouit la créatrice de Proud Diamond, Virginie Roy. Son entreprise crée des diamants de laboratoires.

La deuxième place du concours a été décerné à l’entreprise Wide the brand, qui fabrique des vêtements pour hommes adaptés aux morphologies de grandes tailles. «On créé des vêtements adaptés aux corps pour un confort optimal», a détaillé l’un des créateurs, Lari Mahrzad.

L’épicerie zéro déchet BocoBoco a quant à elle remporté la troisième place. «Face aux difficultés du zéro déchet, j’entends souvent: c’est trop compliqué de transporter ses bocaux, il n’y a pas d’épicerie en vrac à côté de chez moi et on ne trouve pas de tout en vrac. Avec BocoBoco, c’est possible de s’y mettre», a lancé la créatrice de BocoBoco, Lauren Rochat.

Les trois lauréats ont remporté 100 000$ en bourses et en prix grâce à ce concours lancé par PME MTL Centre-Ouest, l’un des six pôles de PME MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal, et la Société de développement commercial (SDC) District Central.