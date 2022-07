29 juillet au 1er août: les entraves majeures sont de retour

Le ministère des Transports demande au usagers et usagères de la route de prévoir leur déplacements.

En fin de semaine, les ponts Honoré-Mercier et Pie-IX poseront problème aux usagers de la route. La voie de desserte de l’autoroute 20 (à Boucherville) sera également touchée. De l’autre côté du fleuve, la A-440 (à Laval) sera elle aussi un secteur à éviter. Pour prévoir vos déplacements, voici les détails concernant ces entraves majeures.

De samedi 2h à lundi 5h, le pont Honoré-Mercier sera complètement fermé en direction de Kahnawake (R-138). Il sera tout de même possible de traverser le pont en cette direction puisque la circulation se fera à contresens. Une voie sera ouverte par direction.

Le pont Pie-IX/R-125, pour sa part, sera fermé complètement dans les deux directions dès 22h samedi, jusqu’à 5h lundi. Des détours seront offerts aux usagers et usagères de la route. Pour aller en direction nord, il faudra emprunter la rue de Charleroi, puis l’avenue Garon jusqu’à l’A-19 Nord en passant par le boulevard Henri-Bourassa. Pour se rendre en direction sud, le détour se fera via boulevard de la Concorde en direction ouest, l’A-19 sud, les rues Fleury et D’Iberville puis le boulevard Henri-Bourassa.

Pour ce qui est de l’autoroute 440 dans le secteur de Laval – entre le boulevard Industriel et l’A-15 – une fermeture complète touchera la voie de desserte entre 22h vendredi et lundi 4h. La circulation locale demeurera permise entre l’entrée du boulevard Industriel sud et la rue Bergman.

Un détour sera possible via les boulevards Industriel et Saint-Elzéar, l’avenue Jacques-Bureau puis la voie de desserte A-15 sud. En direction de l’A-15 Nord, le détour sera un demi-tour dans l’échangeur A-440.

Du côté de la Rive-Sud, à Boucherville, la voie de dessert de l’autoroute 20 sera complètement fermée à la hauteur de l’autoroute-30 est.

À Montréal, la rue Hickmore sera complètement fermée entre la 23e Avenue et la rue Fisher. Pour plus d’information, notamment sur les fermetures par défaut en lien avec les fermetures des artères principales, rendez-vous sur le site de Mobilité Montréal.