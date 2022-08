Lutte contre le crime organisé: sept personnes arrêtées

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à l’arrestation de sept individus lors de deux interventions distinctes de ses équipes de lutte contre le crime organisé, dans la matinée du 10 août.

Les deux premières arrestations ont eu lieu à Saint-Léonard à 2h35. Une voiture aux vitres teintées, illégalement selon la police, a été interceptée sur la rue de Vittel.

Selon le communiqué du SPVM, les occupants auraient été arrêtés après que le conducteur ait montré une fausse preuve d’identité et que les policiers aient retrouvé une arme de poing, des outils de cambriolage et deux cagoules dans l’automobile.

Les individus ont depuis comparu au palais de justice de Montréal pour répondre à plusieurs chefs d’accusation dont possession d’une arme à feu prohibée.

Plus tard dans la matinée, vers 5h, cinq personnes ont été arrêtées à la suite d’une enquête policière visant des trafiquants de drogues. Les policiers ont également mené une perquisition sur la rue Willibrod, sans préciser si les personnes appréhendées se trouvaient sur place ou non. Lors de la perquisition, les autorités ont saisi des quantités diverses de plusieurs drogues illicites.

Trois des suspects ont comparu au palais de justice. Ils sont accusés de possession d’une arme à feu et de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic.

Le SPVM ne fait pas de liens entre les deux interventions et n’a pas donné plus d’informations sur d’éventuels liens entre les individus appréhendés et le crime organisé.