«On veut des vagues»: un collectif de surfeurs se mobilise à Lachine

L’association Surf Grand Montréal a rameuté des dizaines de surfeurs à Lachine hier le 24 août pour demander une nouvelle vague pour le surf de rivière à Montréal.

Les surfeurs souhaitent que des vagues soient aménagées au parc des Rapides de Lachine, à la pointe du parc René-Lévesque.

Le surf de rivière a gagné en popularité ces dernières années, mais les vagues existantes, la vague d’Habitat 67 et la vague à Guy à LaSalle, ne suffisent plus.

«Ce n’est plus un sport marginal», confiant, lors de l’événement, un membre du conseil d’administration de l’association Surf Grand Montréal, Yuan Legault.

Un sport victime de son succès

«On est victime de notre popularité à la vague à Guy», a déclaré le directeur du club de surf KSF, Hugo Lavictoire.

Pour Chantal Cauchon, membre du conseil d’administration de Surf Grand Montréal, «l’engouement pour ce sport ces dernières années fait que les vagues sont très achalandées».

En effet, les surfeurs de tous les âges et de tous les niveaux sont de plus en plus nombreux à attendre leur tour pour surfer sur la vague à Guy.

Des surfeurs descendent sur le lac Saint-Louis pour le « paddle-out ». Crédit: Alexis Fiocco/Métro

«Le surf est à la mode», a indiqué le directeur de KSF. Mais il considère aussi que la pandémie a contribué au gain de popularité du surf de rivière à Montréal. «La pandémie a accentué le surf à Montréal parce que les gens allaient moins en voyage, moins dans le Maine, sur les côtes américaines», a-t-il ajouté.

Pour les divers organismes, Montréal doit monter la barre en matière d’installations pour le surf de rivière. D’ailleurs, le tourisme du surf de rivière existe déjà. «On voit déjà des gens qui viennent d’ailleurs, d’Ottawa, de Gatineau», a mentionné Chantal Cauchon.

«Je pense que Montréal a un potentiel pour devenir une capitale mondiale du surf de rivière», a lancé Hugo Lavictoire.

Lachine, nouvelle terre d’accueil du surf?

L’association Surf Grand Montréal, qui représente les surfeurs, a pour mission de favoriser la pratique de ce sport de façon sécuritaire, notamment en créant de nouvelles vagues à Montréal.

«Ça fait des années que je prêche pour ça et que je travaille avec Eau vive Québec pour éventuellement créer de nouvelles vagues en milieu naturel», a expliqué le directeur de KSF.

Selon la directrice générale d’Eau vive Québec, Julie Crépeau-Boisvert, le parc René-Lévesque «a un beau potentiel».

Les surfeurs ont formé un cercle et scandé « on veut des vagues » sur le lac Saint-Louis à Lachine. Alexis Fiocco/Métro

Avec le projet de réfection du parc René-Levesque et du nouveau parc riverain, le vice-président de l’association, Jérémie Gauthier-Lacasse, estime que «ce serait un bon timing pour s’allier» avec les différentes instances, notamment l’Arrondissement.

Présente lors de l’événement, la mairesse de l’Arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic, s’est dite prête à aider l’association pour faire de ce rêve une réalité. Mme Vodanovic souligne que «l’eau est de plus en plus bonne et sécuritaire» grâce aux investissements dans les infrastructures d’évacuation des eaux.