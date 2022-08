Montréal dévoile sa nouvelle équipe de hockey féminin, la Force

Les 16 joueuses de la Force de Montréal avec le président du club Kevin Raphaël et la directrice du Centre 21.02 Danièle Sauvageau.

On connaît maintenant l’identité de la nouvelle franchise de la Premier Hockey Federation (PHF) qui s’installera à Montréal pour la saison 2022-2023.

La Force de Montréal, premier club professionnel de hockey féminin dans la métropole depuis quatre ans, devient ainsi la septième formation de la ligue et la deuxième au Canada.

Le président Kevin Raphaël, la commissaire de la PHF Reagan Carey et la directrice du Centre 21.02 Danièle Sauvageau ont dévoilé le nom et les couleurs de l’équipe, mardi matin, au Casino de Montréal.

«Nous voulions un nom puissant pour nous distinguer dans cet incroyable marché du hockey et représenter qui nous sommes dans le paysage sportif féminin », a déclaré Kevin Raphaël.

Tout ça a commencé avec une feuille blanche et plein de bonnes idées. C’est une fierté de voir où nous sommes rendus aujourd’hui. Kevin Raphaël, président de la Force de Montréal

«Nous sommes une force, sur et hors glace, avec des femmes fortes et confiantes qui montreront leur force dans toutes les facettes, de la compétition à l’engagement communautaire. Nous sommes une famille de créateurs de différence et de modèles qui feront la fierté de notre province», a-t-il poursuivi.

Photo: Clément Gaboury / Métro

La marque Force est marron, noire et blanche, avec un logo principal en forme de lettre « F » qui comporte une fleur de lys incrustée dans la crête.

«L’éthique de travail et l’état d’esprit gagnant de la franchise montréalaise pendant cette intersaison en préparation de leur entrée officielle dans la saison 2022-23 confirment que cette équipe sera vraiment une force dans la PHF», a déclaré Reagan Carey, commissaire de la PHF.

Introducing the Montreal Force ⚜️



Accueillons la Force de Montréal ⚜️https://t.co/XvNptQRK8K pic.twitter.com/acLXpdWD2e — PHF (@PHF) August 30, 2022

Basée à Verdun, déployée partout au Québec

Pour la saison inaugurale de l’équipe, la Force s’entraînera au Centre 21.02 à Verdun, et disputera ses matchs à domicile un peu partout à travers la province.

Montréal, Gatineau, Québec, Rimouski, Rivière-du-Loup, Saint-Jérôme et Sept-Îles accueilleront chacune deux rencontres.

«Les entraînements au Centre 21.02 seront rendus publics et la population pourra venir voir les joueuses de la Force s’entraîner au quotidien», a indiqué la directrice du Centre, Danièle Sauvageau.

Le Centre 21.02 est basé à l’Auditorium de Verdun.

Photo: Josie Desmarais/Métro

«J’étais tannée de jouer professionnellement, bénévolement», a lancé l’une des 16 joueuses sous contrat avec la Force, Ann-Sophie Bettez.

«Nous sommes toutes très motivées pour cette saison afin de montrer ce que nous pouvons faire dans le PHF et de représenter le Québec tout en nous connectant avec les fans dans les communautés de toute la province», a poursuivi Bettez.

Bettez sera accompagnée par ses coéquipières Kim Deschênes, Jade Downie-Landry, Catherine Dubois, Alyssa Holmes, Samantha Isbell, Alexandra Labelle, Sarah Lefort, Kristina Shanahan et Brooke Stacey, les défenseures Catherine Daoust, Christine Deaudelin, Kaity Howarth et Brigitte Laganière, ainsi que les gardiennes Tricia Deguire et Marie-Soleil Deschênes.

Le reste de l’alignement, le personnel d’entraîneurs, ainsi que le calendrier des matchs seront annoncés au cours des prochaines semaines.