L’équipe montréalaise de la PHF prend forme

La Premier Hockey Federation (PHF) a annoncé lundi les sept premières joueuses qui se joindront à la nouvelle équipe qui sera basée à Montréal, à l’Auditorium de Verdun, dès la saison 2022-2023.

Les attaquantes Ann-Sophie Bettez, Kim Deschênes, Jade Downie-Landry, Alexandra Labelle, Sarah Lefort et Kristina Shanahan, ainsi que la défenseure Brigitte Laganière se sont toutes engagées à se joindre à la formation montréalaise.

«Il s’agit d’un pas en avant très excitant pour le début de la PHF à Montréal et dans toute la province de Québec», a déclaré le président de l’équipe Kevin Raphaël.

«Ce groupe est un excellent mélange des jeunes exubérantes et des vétéranes expérimentées. C’est le début d’une équipe qui sera prête à travailler dur chaque semaine pour gagner des matchs et être un modèle pour la prochaine génération. Nous ne bâtissons pas seulement une équipe de hockey, nous bâtissons une famille, et j’en suis extrêmement fier», a poursuivi M. Raphaël.

Ann-Sophie Bettez est la plus expérimentée du groupe avec 10 saisons de hockey professionnel à son actif.

L’athlète de 34 ans originaire de Sept-Îles a passé les trois dernières saisons avec la PWHPA après avoir joué durant sept ans dans la Ligue canadienne de hockey féminin avec les Stars et les Canadiennes de Montréal.

Bettez a également remporté la médaille de bronze avec l’équipe nationale canadienne au Championnat du monde en 2019.

Kim Deschênes a, de son côté, joué avec les Canadiennes de Montréal de 2014 à 2019. Deschênes s’était démarquée en 2013 en remportant le championnat national avec les Carabins de l’Université de Montréal.

En 2019, dans le cadre des célébrations du dixième anniversaire des Carabins, Deschênes a retiré son chandail, devenant la première joueuse de hockey féminin à recevoir un tel honneur par un programme universitaire au Québec.

Les détails concernant le logo, le nom de l’équipe et le personnel d’entraîneurs n’ont toujours pas été dévoilés.