Les quatre visites de la reine Elizabeth II à Montréal

La reine Elizabeth II, qui s’est éteinte à l’âge de 96 ans ce jeudi, est le monarque qui a voyagé le plus souvent dans l’histoire avec pas moins de 22 visites au sein du territoire canadien, dont quatre arrêts à Montréal

1951 – Une princesse à Montréal

La reine Élizabeth II, à l’époque princesse Élizabeth, visite le Canada pour la première fois durant un total de cinq semaines. Son tour du Canada commence à Montréal en compagnie du duc d’Edimbourg le 30 octobre 1951, lorsqu’elle atterrit à l’aéroport de Dorval. À l’heure arrivée, ils sont accueillis par le gouverneur général de l’époque, le maréchal Harold Alexandre, et du premier ministre Louis Saint-Laurent.

1959 – Vacances royales

La reine Elizabeth II a visité Montréal en 1959 lors d’une visite royale d’été qui aura duré six semaines. Ces films maison montrent sa décapotable ouverte et son cortège sur le chemin Côte Ste-Catherine, et descendant la promenade Camilien Houde sur le mont Royal, vers Park Ave. Il s’agissait de la deuxième visite au Canada de la monarque de 33 ans et de son mari, le prince Philip. Elle a profité de son passage pour inaugurer la voie maritime du Saint-Laurent, en compagnie du président américain Dwight D. Eisenhower, le 26 juin 1959.

1967 – Centenaire du Canada et Expo 67

Pour marquer le 100e anniversaire de la Confédération, pour promouvoir les réussites, l’histoire et le patrimoine culturel du pays, des célébrations, des activités, et des événements de toutes sortes ont eu lieu à travers le Canada. L’exposition universelle d’Expo 67 est l’événement le plus important des célébrations du Centenaire du Canada. La reine Elizabeth a participé aux nombreux événements y compris l’Expo.

1976 – Jeux Olympiques de Montréal

Le 17 juillet 1976, la reine a participé aux cérémonies d’ouverture des Jeux Olympiques de Montréal au Stade olympique, en compagnie du prince Philip, du prince Andrew, du président du CIO Lord Killanen et du commissaire des Jeux Roger Rousseau. Elizabeth II est revenue au Canada à 16 reprises après cette date, y compris une fois à Québec, mais elle n’a jamais remis les pieds à Montréal depuis les Jeux olympiques.