Le SRB Pie-IX sera mis en service le 7 novembre

La Société de transport de Montréal (STM) a dévoilé que son premier service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX entrera en service le 7 novembre. Des déviations sont cependant à prévoir.

Le SRB Pie-IX permettra aux autobus de rouler dans des voies réservées en tout temps tandis que les usagers bénéficieront de quais et d’abribus. La fréquence de passage de la ligne 439 Express, celle qui devient un SRB, sera bonifiée.

Les arrêts Jean-Talon, Bélanger et Pierre-De-Coubertin ne seront pas encore mis en service. Pour les arrêts Jean-Talon et Bélanger, tous les autobus dans le secteur sont présentement déviés pour les travaux préparatoires du prolongement de la ligne bleue.

Le futur arrêt du SRB au croisement de Jean-Talon et Pie-IX est ainsi crée pour être intégré et connecté avec la future station de la ligne bleue située au même endroit. La STM explique que la construction d’un tunnel piétonnier à cet arrêt permettra de prévenir des travaux lors de l’arrivée de la ligne bleue.

La ligne se divisera en trois trajets distincts, ce qui sera clairement indiqué sur les bus. Le premier trajet est entre Pierre-De-Coubertin/Pie-IX et Lacordaire/Henri-Bourassa; le second entre Notre-Dame/Pie-IX et Lacordaire/Henri-Bourassa; et le troisième entre Pierre-De-Coubertin/Pie-IX et le stationnement Saint-Martin à Laval.

En conséquence de la mise en service, le circuit 139 sur Pie-IX deviendra une ligne locale et sa fréquence sera réduit. La mise en service du SRB arrive ainsi avec neuf ans de retard sur la première date envisagée. Les travaux avaient finalement débuté en 2019.