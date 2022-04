SRB Pie-IX: la dernière phase de travaux est lancée

Les travaux du service rapide par bus (SRB) Pie-IX se poursuivent. La Société de transport de Montréal (STM) a annoncé que la quatrième et dernière phase du projet a débuté dans la majorité des secteurs du boulevard Pie-IX, au nord de l’avenue Pierre-De Coubertin.

Les travaux effectués lors de cette ultime phase du projet comprendront la finalisation des abribus et l’intégration des éléments d’œuvre d’art, ainsi que l’installation des systèmes d’éclairage et de feux de circulation.

L’aménagement paysager du boulevard et le pavage final des voies, incluant le marquage de la chaussée, sont également planifiés.

Emplacements des travaux

Cette année, les travaux se dérouleront principalement au centre du boulevard Pie-IX, et auront donc moins d’impact sur la circulation.

Selon l’évolution des aménagements, des entraves temporaires seront toutefois mises en place ponctuellement, à l’intérieur de secteurs délimités du boulevard.

Les autobus demeurent en service en rive du boulevard Pie-IX, selon leur trajet régulier, excepté dans le secteur Jean-Talon, où des détours sont en place. (Crédit Photo: STM)

Les travaux auront lieu majoritairement de jour. Les travaux de pavage final des voies du boulevard Pie-IX se dérouleront cependant en partie de nuit. Ces travaux s’échelonneront sur quelques jours pour chacun des secteurs, et débuteront au courant du printemps.

Pour ce qui est du secteur de la rue Jean-Talon, la circulation demeure fermée sur le boulevard Pie-IX, entre les rues Everett et Bélair, et également entre les 22e et 23e avenues, en raison des travaux de construction du tunnel piétonnier reliant le SRB à la future station de métro de la ligne bleue, en face du centre commercial Le Boulevard.

La configuration finale des voies est en place sur le boulevard Pie-IX. Deux voies en direction nord et deux voies en direction sud sont ouvertes pour la circulation automobile, sauf dans le secteur Jean-Talon. (Crédit photo: Société de transport de Montréal)

Mise en service graduelle en 2022

Il est prévu que le SRB Pie-IX soit en service à la fin de l’année 2022 dans la majorité des secteurs situés entre l’avenue Pierre-De Coubertin à Montréal et le boulevard Saint-Martin à Laval, à l’exception du secteur de la rue Jean-Talon, où les travaux se poursuivront tels que planifiés jusqu’à l’automne 2023.

Les abris SRB Pierre-De Coubertin seront également mis en service en 2023, une fois que les travaux à la station Pie-IX seront complétés.

Bien qu’il soit majoritairement opérationnel avant la fin de 2022, le SRB sera complété dans le courant de 2023. (Crédit photo: Société de transport de Montréal)

Pour en savoir plus au sujet des travaux et des prochaines étapes du projet intégré SRB Pie-IX, les citoyens peuvent visiter le site web du SRB Pie-IX à www.srbpieix.ca.