Ligne bleue: rassurés, les commerces du Boulevard réclament une redynamisation

Alors que le ministère des Transports a confirmé vendredi dernier que le projet du prolongement de la ligne bleue irait de l’avant, les commerçants du centre Le Boulevard se disent pour la plupart rassurés. Certains réclament toutefois l’arrivée rapide de nouveaux locataires pour redynamiser l’emblématique centre d’achats.

Si la Société de transport de Montréal (STM) est devenue officiellement propriétaire du centre en décembre 2021 dans le cadre des travaux de la future station Pie-IX, assurant ainsi la survie du centre commercial, de nombreuses enseignes n’ont pas souhaité se risquer à renouveler leurs baux.

Un exode des magasins s’est donc produit au cours des derniers mois, entraînant une baisse importante de la fréquentation du centre, phénomène aggravé par les restrictions sanitaires liées à la COVID-19.

«La clientèle avait vraiment diminué pendant ce temps-là. Les départs de l’ensemble des restaurants et d’une bonne partie des autres commerces ont rendu la situation très difficile pour nous», confie à Métro la gérante d’un magasin de mode.

La fermeture des portes à l’avant du centre était censée se faire durant l’été, mais là, ils nous disent que ce sera à l’automne. La STM ne sait pas et ne donne jamais de réponses claires. Ce n’est pas facile de ne pas savoir, car les clients se posent beaucoup de questions. La gérante d’un magasin de vêtements du centre Le Boulevard

La construction du tunnel piétonnier qui devrait relier le terminus d’autobus à la future station de la ligne bleue ainsi que les travaux préparatoires pour cette dernière continuent d’entraîner la fermeture du boulevard Pie-IX, et coupe de ce fait l’accès au centre par le côté ouest de la rue Jean-Talon.

«C’est sûr que ça affecte les affaires. Avec le boulevard Pie-IX, Jean-Talon est une rue par laquelle beaucoup de gens passent. Les gens sont obligés de faire le tour pour accéder au stationnement ou rentrer par l’arrière», indique la gérante.

Les travaux préparatoires pour la future station Pie-IX et la construction du tunnel piétonnier la reliant au terminus d’autobus du SRB bloquent actuellement l’accès avant au centre. (Crédit photo: David Flotat, Métro Média)

Des conditions trop difficiles pour rester

Si le centre désormais géré par Transgesco, filiale commerciale de la STM, a retrouvé un peu de couleurs à la suite de l’amélioration de la situation sanitaire, certains gérants des commerces qui s’y trouvent déplorent toujours le manque de communications claires de la part de la STM.

«On les a rencontrés il y a trois mois pour voir quel était le plan. La fermeture des portes avant était évoquée à cause des travaux. On nous a dit que ça serait cet été, puis en août. C’est assez vague au final», affirme le gérant d’un magasin du centre.

D’autres se plaignent des nouvelles conditions de bail demandées par la STM, qui ont selon eux forcé le départ de la majorité des petits commerces.

«De ce que je sais, la STM demandait à certains de signer un bail de cinq ans, explique le gérant. La plupart voulaient bien rester, mais souhaitaient signer pour un ou deux ans, pour voir si ça valait le coup de continuer ensuite. Pour la plupart, cinq ans, c’était trop risqué.»

D’après certains employés du centre, d’autres commerçants encore présents songent également à partir en raison du nouveau loyer demandé, qui serait significativement plus élevé.

De nombreux commerces du centre Le Boulevard ont fermé leurs portes au cours des derniers mois. (Crédit photo: David Flotat, Métro Média)

Attirer de nouveaux locataires, un enjeu crucial

D’autres résidents estiment qu’attirer de nouveaux locataires constituera un facteur déterminant pour insuffler un nouveau souffle au centre commercial.

«Si on pouvait avoir déjà un ou deux restaurants, je pense qu’on aurait pas mal plus de clientèle et ça nous permettrait de nous maintenir à flot», mentionne la gérante d’une bijouterie.

Tous les restaurants du centre Le Boulevard sont actuellement fermés. (Crédit photo: David Flotat, Métro Média)

On a hâte que le centre reprenne vie. Tout le monde souhaite que ça redevienne comme avant, mais ça prend l’arrivée de nouveaux commerces. Une employée d’un magasin du centre Le Boulevard

Résilience et patience seront toutefois de mise avant de retrouver Le Boulevard d’autrefois.

«Tout le monde espère que tout redeviendra comme avant. Mais d’un autre côté, cela fait dix ans que je suis ici et qu’on parle du prolongement de la ligne bleue. On espère que cette fois, c’est la bonne. Une fois terminé, ça va être très bien, mais il faut être patients.»

Au moment de publier cet article, la STM n’avait pas encore répondu aux questions posées par la rédaction.