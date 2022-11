COP15: Le service de la STM affecté autour du palais des Congrès

Un large périmètre autour du Palais des Congrès, où se déroulera la conférence de l’ONU sur la biodiversité du 7 au 19 décembre ne sera pas desservie par la Société des transports de Montréal (STM). Des détours pour plusieurs lignes d’autobus ainsi que la fermeture complète de la station Place d’Armes sont notamment prévus.

Les lignes d’autobus 55, 129, 361, 363 et 365 ne circuleront donc plus à l’intérieur du quadrilatère composé des boulevards René-Lévesque et Saint-Laurent ainsi que des rues du Square-Victoria et Notre-Dame dès le 14 novembre, et ce jusqu’au 20 décembre, en raison, notamment de l’installation d’une clôture de sécurité.

La station Place d’Armes sera quant à elle fermée entre le 1er et le 20 décembre pour des raisons de sécurité. Les rames de métro circuleront normalement sur la ligne orange, mais n’effectueront pas d’arrêt à cette station.

Les utilisateurs du transport adapté seront cependant en mesure de se déplacer en bordure et à l’intérieur du périmètre non desservi par la STM. La société de transport indique toutefois par voie de communiqué que «des délais sont à prévoir dès les prochains jours».

La COP15 pourrait également avoir certains impacts ponctuels sur le service de transport en commun en fonction des besoins de l’événement en termes de mobilité et de sécurité. Un site internet a été mis en place par la STM afin d’assurer un suivi en temps réel de la situation. Les applications Transit et Chrono seront également mise à jour en fonction des impacts liés à la conférence.