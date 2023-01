Trouvez la glissade la plus proche de chez vous grâce à cette carte

S’il y a une activité qui résiste à l’inflation cet hiver, c’est bien la glissade! Montréal ne manque pas de lieux pour dévaler les pentes enneigées, avec ses 54 aires de glissade réparties à travers la ville*. Dans l’Est-de-Montréal, autour du Plateau-Mont-Royal ou à Ahuntsic-Cartierville… On vous les a toutes compilées sur une carte interactive. Avant de se rendre à celle de votre choix, pensez à vérifier l’état des pentes sur le site de la Ville de Montréal.

Il est possible d’agrandir la carte, de l’ouvrir dans l’application Google Maps, et même de faire un itinéraire vers la glissade de notre choix. Si vous rencontrez des problèmes d’affichage, cliquez ici pour consulter la carte.

Dans le Sud-Ouest, les pentes du parc Arthur-Therrien (Verdun) ou celle du parc Le Ber (Pointe-Saint-Charles) offrent une superbe vue sur le centre-ville de Montréal. Pas pire, celle au sommet du Mont-Royal, juste à côté du Lac aux Castors, offre également un beau panorama à quelques pas.

Les plus sportifs apprécieront celles du parc Jarry (Villeray) ou du parc des Hirondelles (Ahuntsic), qui offrent de belles pentes, bien raides. Les deux parcs offrent d’autres modules pour les plus petits mais aussi de belles balades aux alentours. Où que l’on soit dans la Ville, il est possible d’y «glisser» le parfait bonheur.

*Données fournies par la Ville de Montréal