Où faire du patin sur l’île de Montréal?

Avec ou sans bandes? Accessible toute l’année ou seulement en plein air et en hiver? Si vous connaissez déjà la fameuse patinoire du lac aux Castors, celle du Vieux-Port ou celle qui se trouve sur le lac au cœur du parc La Fontaine, Métro vous propose une carte interactive pour que vous puissiez trouver la patinoire qu’il vous faut, et surtout, la plus proche de chez vous!

Pour consulter l’état des patinoires et obtenir des informations sur le déblayage et l’arrosage, vous pouvez consulter le site de la Ville de Montréal.